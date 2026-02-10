زيارة للبترول..الخطيب يعقد آخر اجتماعاته قبل التعديل الوزاري

علمت " صدى البلد" من مصادرها الخاصة أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عقد آخر اجتماع خارجي له قبل التعديل الوزاري المرتقب، وذلك خلال زيارة رسمية إلى وزارة البترول والثروة المعدنية.



وأضافت المصادر أن اللقاء جرى دون الافصاح عن تفاصيل الموضوعات التي تم بحثها بين الجانبين، مكتفية بالإشارة إلى أنه يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الوزارات بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير توجه عقب الاجتماع مباشرة إلى مقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث حرص على توديع العاملين بالوزارة، في لفتة إنسانية تعكس تقديره لجهودهم خلال فترة توليه المسؤولية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ترقب الأوساط السياسية والاقتصادية لإعلان التعديل الوزاري المرتقب خلال الفترة المقبلة، والذي من المتوقع أن يشمل عددًا من الحقائب