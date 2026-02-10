الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية

أكدت مملكة الأردن الهاشمية، على الوقوف ضد أي إجراءات إسرائيلية لا شرعية من شأنها المساس بحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني في مؤتمر صحفي ، إن أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة هي أراضٍ محتلة بموجب القانون الدولي.

ولفت المومني إلى أن العبث بالقوانين وتفعيل بعضها، وآخرها قانون الكابينيت الذي أُقر مؤخرا، من شأنه أن يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية.

وشدد المومني على أن الأردن والدول العربية والقانون الدولي والمنظومة الإنسانية الدولية تقف بكل ما من شأنه أن يُوقف هذه الممارسات الإسرائيلية، مبينا أن إسرائيل تعاني من عزلة دولية بسبب ممارساتها.