طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريدة فكرة إلغاء الدورى المصري
الاتحاد الأوروبي: لن نصمت أمام الجرائم في السودان.. ومؤتمر دولي ببروكسل أبريل المقبل
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
بالصور

محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز كفر صقر وعددا من شوارع المدينة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز كفر صقر، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لإنهاء مصالحهم من خلال منظومة الشباك الواحد، بما يضمن حصول المواطن على الخدمة دون تواصل مباشر مع مقدمها، تطبيقاً لمبادئ الشفافية والنزاهة.

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ أقسام المركز المختلفة، واستمع إلى شرح مفصل من العاملين حول آليات العمل والخدمات المقدمة، حيث يضم المركز (٩) شبابيك بالإضافة إلى شباك مخصص لذوي الهمم حيث تشمل الخدمات استخراج بيانات الصلاحية للقرى والمدينة، وتقديم طلبات تراخيص الهدم والبناء والتجديد والتنازل، وطلبات المرافق للحاصلين على نموذج (٨) أو رخصة بناء، وطلبات تراخيص الإعلانات والإشغالات وتجديدها، وطلبات التصالح لأول مرة وفقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، واستكمال الطلبات المرفوضة على القانون رقم ١٧، فضلًا عن طلبات مخالفة قيود الارتفاع، والتظلمات، وتراخيص المحال العامة والخاصة من خلال مركز إصدار التراخيص، واستخراج الإفادات وطلبات المعاينة، وغيرها من الخدمات.

أكد المحافظ أن ميكنة الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية تهدف إلى تحسين مستوى الأداء، وربط الإدارات المختلفة عبر شبكة معلومات داخلية، إلى جانب تنمية مهارات العاملين لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

كما حرص المحافظ على تفقد غرفة حفظ الملفات المواطنين للتأكد من حفظها بصورة سليمة وآمنة، موجهاً مسؤولي الحفظ بضرورة تنظيم الأوراق والملفات، باعتبارها أمانة يجب الحفاظ عليها وصونها، لما تمثله من حقوق أصيلة للمواطنين.

وفي ختام زيارته للمركز التكنولوجي، التقى المحافظ بعدد من الأهالي وفحص أوراقهم واستمع إلى شكواهم ومشكلاتهم ، موجهاً رئيس المركز بإنجاز مصالحهم في أسرع وقت وتقديم كافة التيسيرات والدعم لهم.

كما أجرى المحافظ جولة ميدانية سيرًا على الأقدام بعدد من شوارع المدينة ، شملت شارعي السنترال والمستشفى، لمتابعة مستوى النظافة العامة والتأكد من رفع الإشغالات والتعديات المخالفة من على حرم الشوارع وتفقد الأعمال الجاري تنفيذها تحت الإنشاء بمشروع "مول العرب" المُقام بالمدينة واستوقفه عدد من المواطنين، حيث استمع إلى مشكلاتهم ووجّه رئيس المركز بدراستها واتخاذ الحلول المناسبة حيالها.

كما أجرى محافظ الشرقية زيارة تفقدية لمستشفى كفر صقر المركزي، للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين، وتفقد أقسام الاستقبال، والأشعة المقطعية، والعناية المركزة التي تضم (١٩) سريراً، واستفسر من المرضى عن جودة الخدمة المقدمة لهم، واطمأن على حالتهم الصحية، موجهاً الفريق الطبي بحسن معاملة المرضى وتقديم خدمة طبية لائقة.

وفي ختام الزيارة، تابع المحافظ مع رئيس المركز الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المبنى الجديد بالمستشفى، مشدداً على ضرورة التنسيق المستمر مع الشركات المنفذة، وتكثيف المتابعة الميدانية للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، دعماً لمنظومة الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المركز.

