محدود وتمت السيطره عليه.. الداخلية تكشف تفاصيل حريق فرش لبيع مواد بترولية في الهرم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب حريق نتيجة بيع المواد البترولية بإحدى المناطق بالجيزة والتلميح بتسبب حاملى جنسية إحدى الدول بنشوبه.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 فبراير تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بنشوب حريق محدود بمساحة (متر × متر) بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الأهرام، بالإنتقال والفحص تبين قيام الأهالى بالسيطرة عليه فى حينه "دون وقوع إصابات".

وتبين قيام شخصين بإفتراش الطريق وبيع مواد بترولية معبأة فى زجاجات مما تسبب فى وقوع الحريق ، وتم ضبطهما (عاملان- مقيمان بدائرة القسم)، وبمواجهتهما أقرا بتجميع وبيع المواد البترولية فى السوق السوداء لتحقيق أرباح مادية، وقررا بنشوب الحريق نتيجة إشتعال “بقايا سجائر”و تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.