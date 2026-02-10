الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وشدد الرئيس السيسي خلال استقباله رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، على أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما أكد على أهمية العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب أي جولات جديدة من التصعيد في المنطقة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، سيرجي ناريشكين، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية بروسيا الاتحادية، بحضور اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التأكيد على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب أي جولات جديدة من التصعيد في المنطقة، والتوافق على تكثيف التشاور السياسي والتنسيق بين الجهات المعنية من البلدين لخفض التوتر والتوصل لحلول سلمية للأزمات الإقليمية والدولية.