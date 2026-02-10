من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

تصدر اسم جوهر نبيل المشهد الرياضي والإعلامي خلال الساعات الماضية، مع تزايد الأنباء حول ترشيحه لتولي منصب وزير الشباب والرياضة ضمن التعديل الوزاري المرتقب، في توقيت حساس يشهد العديد من التحديات والاستحقاقات أمام الرياضة المصرية.

ويعد جوهر نبيل واحدا من الأسماء المعروفة داخل الوسط الرياضي، حيث تعود بداياته إلى الملاعب لاعبًا في كرة اليد، ونجح خلال مسيرته في تمثيل منتخب مصر في فترة شهدت تطورا ملحوظا للعبة على المستوى المحلي، ما منحه خبرة ميدانية مبكرة داخل المنظومة الرياضية.

العمل الإداري

وبعد اعتزاله اللعب، اتجه جوهر نبيل إلى العمل الإداري، مستثمرا خبراته التي اكتسبها داخل الملعب وخارجه، ليبدأ مرحلة جديدة ارتبط خلالها بإدارة المؤسسات الرياضية، قبل أن يبرز اسمه بقوة داخل النادي الأهلي، بعدما شغل منصب عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، وشارك في عدد من الملفات التنظيمية والرياضية الخاصة بالألعاب المختلفة، وهو ما عزز مكانته كأحد الكوادر الإدارية ذات الخلفية الرياضية المباشرة.

شخصيات تمتلك فهما حقيقيا لطبيعة العمل

وينظر إلى جوهر نبيل باعتباره نموذجا يجمع بين التجربة العملية كلاعب سابق، والرؤية الإدارية من خلال العمل المؤسسي، وهو ما جعله حاضرا بقوة ضمن الترشيحات لتولي وزارة الشباب والرياضة، خاصة في ظل توجه الدولة خلال السنوات الأخيرة للاستعانة بشخصيات تمتلك فهما حقيقيًا لطبيعة العمل الرياضي، وقدرة على التعامل مع ملفات المنتخبات الوطنية، والأندية، ومراكز الشباب، والاتحادات المختلفة.

وتأتي هذه الترشيحات في وقت يشهد فيه قطاع الشباب والرياضة تحديات متزايدة، تتعلق بتطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم الاتحادات، وتعزيز الاستثمار الرياضي، إلى جانب توسيع قاعدة الممارسة بين الشباب، فضلًا عن الاستعداد لاستحقاقات دولية وقارية مهمة تنتظر المنتخبات المصرية في مختلف الألعاب، وهو ما يضع الوزير الجديد المنتظر أمام مسؤوليات كبيرة تتطلب رؤية واضحة وخطة عمل شاملة للمرحلة المقبلة.

وانتشر اسم جوهر نبيل لاعب منتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة الأهلي بقوة في وسائل الإعلام، إلا أن الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري يظل الفيصل النهائي لحسم هوية وزير الشباب والرياضة الجديد، وسط حالة ترقب واسعة داخل الشارع الرياضي لمعرفة ملامح المرحلة القادمة ودور الوزير المرتقب في رسم مستقبل الرياضة المصرية خلال السنوات المقبلة.

السيرة الذاتية لـ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة

- حاصل على بكالوريوس تربية رياضية عام 1995، ودبلومة إدارة أعمال بالجامعة الأمريكية عام 1997.

- رئيس مجلس ادارة شركة POD، احدي شركات مجموعة إعلام المصريين، للعلاقات العامة

- مدير ادارة المبيعات و التسويق بشركة بروموميديا للإعلان و الدعاية ٢٠١٣-٢٠١٦

- مدير ادارة انتاج بقطاع الإعلانات بمؤسسة الاهرام ١٩٩٨ و حتي يناير ٢٠١٣

- عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد ٢٠٠٨-٢٠١١

- عضو لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لكرة اليد ٢٠٠٨-٢٠١١

- رئيس جهاز كرة بالنادي الأهلي 2006-2007

- لاعب كرة يد بالنادي الأهلي ١٩٨٢-٢٠٠٥

- لاعب بالمنتخب المصري لكرة اليد ١٩٩٠-٢٠٠٣

- عضو مجلس إدارة النادي الأهلي 2017

- لاعب أوليمبي المشاركة في ثلاث دورات اولمبية ٩٢/٩٦/٢٠٠٠-

- حاصل علي وسام الرياضة من الطبقة الأولي بعد الحصول علي كاس العالم للشباب ١٩٩٣