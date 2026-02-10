تكريم النجمة رانيا محمود ياسين عن " بيت بابا" بموقع صدي البلد.. صور

استضاف موقع صدي البلد النجمة رانيا محمود ياسين، في ندوة لتكريمها عن مسلسلها الجديد" بيت بابا"، والذي يتم عرضه حاليًا.

وكشفت الفنانة رانيا محمود ياسين خلال الندوة عن العديد من التفاصيل حول دورها، والاستعدادات الخاصة بتجسيد الشخصية.

كما تحدثت الفنانة رانيا محمود ياسين عن فيلمها الشهير قشر البندق، وعلاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وطقوسها خلال شهر رمضان.

مسلسل بيت بابا من تأليف أمين جمال، ويقدم معالجة اجتماعية أسرية في إطار كوميدي يعكس تفاصيل الحياة اليومية داخل الأسرة المصرية.

يُشارك في مسلسل "بيت بابا" بجانب الفنانة رانيا محمود ياسين كل من محمد أنور، محمد محمود، انتصار، مريم الجندي، سامي مغاوري، هلا السعيد، سليم الترك، أحمد عبد الحميد، عبدالرحمن حسن، نادين خالد، جان رامز، كريم سامي مغاوري، وآخرون، والعمل من إنتاج صباح إخوان ، تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، محمدالسوري، محمد فتحي عبدالمقصود، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.