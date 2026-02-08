لتجنب غرامات التأخير .. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وسدادها بالفيزا

تزايدت عمليات البحث عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2026، في ظل إتاحة خدمات إلكترونية تسهّل على المواطنين معرفة قيمة المخالفات وسدادها أونلاين بالفيزا دون الحاجة للتوجه إلى وحدات المرور، وتتيح الخدمة الإلكترونية لأصحاب المركبات الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها بشكل فوري، ما يساعد في تجنب تراكم الغرامات أو التعرض لإجراءات قانونية نتيجة التأخير، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور مصر 2026

يمكن للمواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية 2026 عن طريق موقع النيابة العامة الإلكتروني، من خلال هذا الرابط هــــنــــا.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مصر 2026

- الدخول على موقع النيابة العامة الإلكتروني.

- اختار «الاستعلامات».

- اضغط على «استمرار».

- حدد نوع الرخصة المراد الاستعلام عنها.

- إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة.

- اضغط على «استمرار» لعرض المخالفات.

طرق دفع مخالفات المرور 2026 «أون لاين»

- الدخول على موقع النيابة العامة الإلكتروني من هـــنـــا.

- اختار «الدفع».

- اضغط على «الدفع الإلكتروني».

- حدد نوع الرخصة المراد سدادها.

- أدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

- اضغط على «إجمالي المخالفات».

- اختار طريقة الدفع.

- أدخل بيانات بطاقة الدفع «الفيزا أو الماستركارد».

- اضغط على زر «سداد».

التظلم على مخالفات المرور 2026

- الدخول على موقع النيابة العامة الإلكتروني.

- اختار أيقونة «خدمات المرور».

- اضغط على «التظلمات».

- حدد التظلم على مخالفات «رخص المركبات».

- أدخل رقم لوحة السيارة.

- أدخل البيانات الأساسية «الرقم القومي ورقم الهاتف».

- اضغط على «تفاصيل المخالفات»

- اختار المخالفة التي ترغب في التظلم عليها.

- اقرأ الشروط والأحكام واضغط على «موافق».

- أدخال البيانات المطلوبة بدقة، واضغط «إرسال الطلب».

- يظهر رقم التظلم الخاص بك، احتفظ به لمتابعة الطلب.

خطوات تجديد رخصة القيادة 2026

يوجد مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها لـ تجديد رخصة القيادة، وتشمل ما يلي:

ـ التوجه إلى وحدة المرور التابع لها محل إقامة المواطن.

ـ تقديم طلب تجديد رخصة القيادة وسداد الرسوم المقررة.

ـ التأكد من استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة.

ـ سداد الرسوم من خلال منافذ الدفع المعتمدة داخل وحدة المرور أو إلكترونيا في بعض الحالات.

ـ بعد الانتهاء من الإجراءات، يتم استلام الرخصة المجددة خلال فترة وجيزة وفقًا للنظام المتبع.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة 2026

يجب تجهيز بعض المستندات، قبل التوجه إلى وحدة المرور، منها:

-بطاقة الرقم القومي سارية.

-رخصة القيادة القديمة.

ـ 4 صور شخصية حديثة.

ـ نموذج طلب تجديد الرخصة «يحصل عليه من وحدة المرور».

ـ شهادة طبية تشمل فحص النظر والسمع، ويمكن استخراجها من المستشفيات الحكومية أو العيادات المعتمدة.

ـ إيصال سداد الرسوم المقررة، والتي تختلف حسب نوع الرخصة وفئتها.

طرق سداد مخالفات رخصة القيادة

وفرت الجهات المختصة عدة وسائل لسداد المخالفات، أبرزها:

-السداد عبر بوابة مصر الرقمية.

-استخدام تطبيقات الهاتف المحمول مثل تطبيق «مخالفاتي».

-التوجه إلى مراكز خدمات المرور المنتشرة في المحافظات لسداد المخالفات مباشرة.

الرسوم المقررة لتجديد رخصة القيادة 2026

تتضمن الرسوم الأساسية ما يلي:

-استخراج شهادة المخالفات 50 جنيها، بخلاف قيمة المخالفات.

-الكشف الطبي داخل وحدة المرور 300 جنيه، ويشمل «فحص النظر وفصيلة الدم والكشف على سلامة الأطراف».

-شراء ورقة البيانات من وحدة المرور 125 جنيها.

-سداد ضرائب ورسوم إضافية بقيمة 630 جنيها تدفع عبر الفيزا.