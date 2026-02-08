مصدر أمني ينفي صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين للأراضي المصرية

نفى مصدر أمني ما تم تداوله من أخبار بمواقع التواصل الإجتماعي، بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين للأراضي المصرية، وفقا لما نشرته قناة اكسترا نيوز.

على جانب آخر، طرح رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الألماني، ينس شبان، مبادرة جديدة تقوم على تعاون مشترك بين ألمانيا وتركيا ولبنان، بهدف تشجيع أعداد أكبر من اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم، في إطار مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.

وقال شبان، في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية، إن الدول الثلاث استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين السوريين “وبفارق كبير”، مؤكداً أن لديها مصلحة مشتركة في تمكين أكبر عدد ممكن منهم من العودة إلى وطنهم.

وأوضح أن التعاون المقترح قد يشمل دعما مباشرا لعملية إعادة إعمار سوريا، إلى جانب تقديم حوافز ملموسة تشجع اللاجئين على العودة الطوعية، مشيرا إلى أن تركيا ولبنان يمتلكان معرفة أوسع بالواقع الميداني بحكم القرب الجغرافي، بينما تمتلك ألمانيا الإمكانيات المالية، ما يسمح بدمج هذه العناصر ضمن إطار واحد.