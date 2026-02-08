حصة الأسواق الناشئة تتجاوز 56% من إجمالى الناتج العالمى.. تفاصيل

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، اليوم الأحد/ أن إطلاق مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة جاء إدراكا للدور المتنامى الذى تؤديه هذه الاقتصادات فى عالم يشهد تحولات عميقة فى الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والتجارة.

وقالت مديرة الصندوق فى كلمتها -خلال أعمال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة فى نسخته الثانية في محافظة العلا- :"أطلقنا هذا المؤتمر العام الماضى للدور المتنامي الى تؤديه اقتصادات الأسواق الناشئة التى يمكن أن تحقق فى أصعب الأوقات أداء جيدا لشعوبها وأن تبحر وسط حالة عدم اليقين التى نواجهها اليوم"، حسبما ذكرت قناة "الإخبارية السعودية".

وأعربت عن إعجابها وتقديرها بقوة اقتصادات الأسواق الناشئة التى ظهرت على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الأسواق الناشئة سجلت معدلات نمو تقارب 4% متجاوزة بفارق كبير نمو الاقتصادات المتقدمة البالغ 1.5 % فيما باتت حصة الأسواق الناشئة من الاقتصاد العالمي تتجاوز 56% من الإجمالى للناتج العالمى.

وأضافت أن هناك أولويتان رئيسيتان للسياسات الاقتصادية تتمثل الأولى فى إطلاق نمو يقود القطاع الخاص عبر تقليص التعقيدات الإدارية والثانية تتمثل فى تعزيز التكامل فى عالم يشهد تغير التحالفات وأنماط التجارة.

وانطلقت اليوم أعمال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة بنسخته الثانية في محافظة العُلا بالسعودية، بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة دولية رفيعة المستوى.