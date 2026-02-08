وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

رنا عصمت

 

تعد صبغة الملانين كلمة السر وراء اسمرار البشرة وتوجد اسباب كثيرة لتحفيزها مثل العوامل الوراثية والتعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الوصفات الطبيعة لتنعيم البشرة و التخلص من الصبغات المزعجة وفقا لموقع هيلثي لاين.

الوصفات الطبيعة لتنعيم البشرة و التخلص من الصبغات المزعجة..


 

 

 

 

1- وصفة قشر البرتقان المطحون واللبن:

البرتقان بيحتوي على حمض الستريك والمعروف انه بيقلل من انتاج الميلانين الزيادة في الجسم ، وده بيساعد على التخلص من التصبغ والبقع الغامقة ، وده بدوره هيأدي لتوحيد لون البشرة ، تقدري تستخدمي البرتقان نفسه او القشر على البشرة.

المكونات:

2 معلقة كبيرة قشر برتقان مطحون.

1 معلقة صغيرة عصير ليمون.

1 معلقة صغيرة لبن.

1 معلقة كبيرة عسل.

الطريقة:

في بولة صغيرة اخلطي قشر البرتقان المطحون مع عصير الليمون ، ضيفي العسل, واللبن وقلبي كل المكونات مع بعض ، افردي الخليط على المكان وسيبيه لمدة 5 – 10 دقايق ، بعدها اغسليه بماية فاترة.

كرري الوصفة 3 – 4 مرات في الاسبوع .

2- وصفة الليمون والكركم:

الليمون غني بفيتامين سي اللي بيساعد على تفتيح البشرة مع الاستخدام المنتظم ، بالاضافة ان الكركم بيحتوي على خصائص مظهرة ومضادة للبكتيريا بتساعد على تلطيف تهيج البشرة.

المكونات:

1 معلقة كبيرة عصير ليمون.

½ معلقة صغيرة كركم.

الطريقة:

في بولة صغيرة اخلطي عصير الليمون مع الكركم ، اغمسي قطعة قطن في الخليط وادهني بيها المكان ، اتركيه لمدة 3 – 5 دقايق وبعدها اغسليه بماية فاترة.

كرري الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر ونص لحد ما توصلي للنتيجة المطلوبة.

3- وصفة الطماطم والزبادي:

الطماطم بتحتوي على خصائص تبييض طبيعية بتساعد على تجديد شباب البشرة وتفتيح لونها ، وبالتالي التخلص من فرط التصبغ  تحتوى الطماطم  على مركب اسمه اللايكوبين اللي بيحمي الجلد من فرط التصبغ.

المكونات:

2 معلقة كبيرة طماطم مهروسة.

1 معلقة كبيرة شوفان مطحون.

½ معلقة كبيرة زبادي.

الطريقة:

في بولة اخلطي الطماطم مع الشوفان والزبادي وقلبيهم مع بعض ، افردي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، وبعدها اغسليه بماية فاترة.

كرري الوصفة مرة واحدة يوميا.

4- وصفة اللبن والعسل:

اللبن بيحتوي على حمض اللاكتيك ، وهو عنصر مضاد للتصبغ ، بيساعد على تبييض البشرة ، من ناحية تانية العسل بيحتوي على خصائص بتساعد على تنعيم ونضارة البشرة.

المكونات:

2 معلقة كبيرة لبن.

2 معلقة كبيرة عسل.

الطريقة:

في بولة صغيرة اخلطي اللبن مع العسل ، ادهني المكان بالخليط وسيبيه لمدة 10 – 12 دقيقة ، وبعدها اغسليه بماية باردة.

كرري الوصفة مرتين في الاسبوع.

5- وصفة خل التفاح:

خل التفاح غني بحمض الاسيتيك اللي بيساعد على تفتيح لون البشرة.

المكونات:

1 معلقة كبيرة من خل التفاح.

1 معلقة كبيرة ماية.

الطريقة:

اخلطي خل التفاح مع الماية ، ادهني المكان بالخليط وسيبيه لمدة 3 – 5 دقايق ، وبعدها اغسليه بماية فاترة.

كرري الوصفة مرتين في اليوم.

6- وصفة جل الالوفيرا وماية ورد:

جل الالوفيرا بيحتوي على مركب مزيل التصبغ اسمه الالوين ، بيساعد على تفتيح البشرة بشكل فعال مع الاستخدام المنتظم.

المكونات:

2 معلقة كبيرة من جل الالوفيرا.

2 معلقة كبيرة ماية ورد.

الطريقة:

اخلطي جل الالوفيرا مع ماية الورد ، ادهني المكان بالخليط وسيبيه لمدة 10 دقايق ، وبعدها اغسليه بماية فاترة.

كرري الوصفة مرة كل يوم.

7- وصفة الشوفان:

الشوفان ليه فوايد للعناية بالبشرة ، بيساعد على تنضيف وتقشير بشرتك ، وبالتالي بيزيل خلايا الجلد الميتة ، كمان بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات بتساعد في علاج البقع الغامقة والندبات.

المكونات:

1 معلقة كبيرة شوفان مطحون.

1 معلقة كبيرة عصير طماطم.

1 معلقة كبيرة زبادي.

الطريقة:

اخلطي الشوفان مع عصير الطماطم والزبادي ، وزعي الخليط على المكان وسيبيه لمدة 5 – 10 دقايق ، بعدها اغسليه بماية فاترة.

كرري الوصفة 3 مرات في الاسبوع.

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

