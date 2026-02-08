أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

كشف محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، عن عدد من التفاصيل الخاصة بحياته اليومية داخل أروقة ناديه، متحدثًا عن ألقابه المفضلة، وعلاقته بزملائه، وذوقه الموسيقي داخل غرفة ملابس «الريدز».

وتطرق محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، عن بعض تفاصيل حياته اليومية وتفضيلاته الشخصية خلال حديثه مع الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس".

وخلال حديثه مع الحساب الرسمي لنادي ليفربول، أوضح صلاح أن الجماهير الإنجليزية تطلق عليه لقب «مو»، بينما ينادى في إيطاليا بلقب «مومو»، وهو اللقب الذي لازمه خلال فترة احترافه في الدوري الإيطالي، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعرف سبب انتشاره في البداية.

