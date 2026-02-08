«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، حول الفنان وائل عوني -نجم فريق مسرح مصر- وذلك بعد تداول شائعات حول اعتناقه الإسلام، وإشهاره لذلك في الأزهر الشريف.

وفي حقيقة الأمر لا تمت هذه الشائعات للحقيقة بصلة، فالفنان وائل عوني، هو مسلم الديانة وسبق وأدى مناسك العمرة منذ سنوات، ونشر صورًا له عبر فيسبوك بملابس الإحرام قبل عامين.

وائل عوني يؤدي مناسك العمرة قبل عامين

وفي المقابل، رفض وائل عوني، الرد على تلك الشائعات، واكتفى بمنشور ساخر عبر حسابه على فيسبوك، قال فيه: «طااااااااب والله ما أنا رادد»، بصيغة استنكارية للشائعات التي انتشرت عبر السوشيال ميديا ولم تتحر الدقة.

وكان وائل عوني، قد تصدّر التريند عبر عدد من منصات السوشيال ميديا، منها: (فيسبوك، تيك توك) وذلك بعد تردد الشائعات المغلوطة حول اعتناقه للديت الإسلامي.

أعمال وائل عوني

ويشارك وائل عوني، في بطولة مسلسل إفراج للفنان عمرو سعد، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026.

برومو مسلسل إفراج

طرحت شركة المنتجة لمسلسل إفراج بطولة عمرو سعد البرومو الرسمي للمسلسل استعدادا لعرضه في رمضان 2026 علي شاشة MBC Masr ومنصة MBC shahid.

وظهر عمرو سعد في البرومو بشكل صادم للجمهور بشخصية عباس الريس التي يقدمها خلال العمل في أحداث مليئة بالغموض والإثارة في دراما شعبية اجتماعية مستوحاة من قصة حقيقية، وذلك كما ظهر في برومو العمل.

مسلسل افراج

ويقدم عمرو سعد في مسلسل إفراج رمضان 2026 ويشاركه البطولة كل من تارا عماد، حاتم صلاح، عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، بسنت شوقي، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.