قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«اختار البيئة الصالحة حواليك» .. رسالة نارية من أحمد شوبير لـ إمام عاشور
«الغندور»: بيراميدز يغلق صفقة توفيق محمد.. واللاعب يقترب من الأهلي في الصيف
«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام
من 20% إلى 50% نجاة.. هبة السويدي تكشف تطورًا تاريخيًا في علاج الحروق بمصر |تفاصيل
البرلمانية أميرة صابر توضح: بنك الأنسجة حق إنساني وفجوات قانون التبرع بالأعضاء تعطّل التطبيق|فيديو
أقل سعر دولار اليوم 8-2-2026
محافظ قنا: إحباط محاولة تهريب 42 ألف لتر مواد بترولية بأبوتشت |صور
«لن ننساكم».. الزمالك يُحيي الذكرى الـ 11 لجماهيره في «الدفاع الجوي»
مظاهرات عارمة.. شوارع أوروبا تتحوّل إلى ساحات تضامن مع غزة ضد خروقات إسرائيل
علامات تدل على حاجتك لزيارة الطبيب فورًا بسبب ألم البطن.. تعرّف عليها
قنصل الصين: العلاقات المصرية الصينية تمر بأزهى مراحلها التاريخية
اتحاد الكرة يُنهي الجدل: سفر حسام حسن سر غيابه عن دورات «الكاف برو» وليس طولان.. وموقفه في كأس العالم سليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني
وائل عوني
سعيد فراج

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، حول الفنان وائل عوني -نجم فريق مسرح مصر- وذلك بعد تداول شائعات حول اعتناقه الإسلام، وإشهاره لذلك في الأزهر الشريف. 

وفي حقيقة الأمر لا تمت هذه الشائعات للحقيقة بصلة، فالفنان وائل عوني، هو مسلم الديانة وسبق وأدى مناسك العمرة منذ سنوات، ونشر صورًا له عبر فيسبوك بملابس الإحرام قبل عامين. 

وائل عوني يؤدي مناسك العمرة قبل عامين

وفي المقابل، رفض وائل عوني، الرد على تلك الشائعات، واكتفى بمنشور ساخر عبر حسابه على فيسبوك، قال فيه: «طااااااااب والله ما أنا رادد»، بصيغة استنكارية للشائعات التي انتشرت عبر السوشيال ميديا ولم تتحر الدقة. 

وكان وائل عوني، قد تصدّر التريند عبر عدد من منصات السوشيال ميديا، منها: (فيسبوك، تيك توك) وذلك بعد تردد الشائعات المغلوطة حول اعتناقه للديت الإسلامي. 

أعمال وائل عوني 

ويشارك وائل عوني، في بطولة مسلسل إفراج للفنان عمرو سعد، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026. 

برومو مسلسل إفراج

طرحت شركة المنتجة لمسلسل إفراج بطولة عمرو سعد البرومو الرسمي للمسلسل استعدادا لعرضه في رمضان 2026 علي شاشة MBC Masr ومنصة MBC shahid.

وظهر عمرو سعد في البرومو بشكل صادم للجمهور بشخصية عباس الريس التي يقدمها خلال العمل في أحداث مليئة بالغموض والإثارة في دراما شعبية اجتماعية مستوحاة من قصة حقيقية، وذلك كما ظهر في برومو العمل.

مسلسل افراج

ويقدم عمرو سعد في مسلسل إفراج رمضان 2026 ويشاركه البطولة كل من تارا عماد، حاتم صلاح،  عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، بسنت شوقي، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج  صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى. 

وائل عوني أعمال وائل عوني الفنان وائل عوني مسلسل إفراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 6 فبراير 2026

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

الأرصاد

لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

الذهب

أسعار الذهب بالأسواق| عيار 24 يتخطى 7500 جنيه ومفاجأة في سعر 21

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

بالصور

حميد الشاعري يختتم موسم مزيكا صالونات بتعاون موسيقي مفاجئ مع ليجي سي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

بتسمري رغم الكريمات.. اعرفي أسباب زيادة إنتاج الميلانين

ميلانين
ميلانين
ميلانين

بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة

هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار

انطلاق مبادرة خطوة – Step لاكتشاف ورعاية مواهب ذوي الهمم بمراكز شباب الشرقية

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

فيديو

دولة التلاوة

الحلقة قبل الأخيرة.. المتسابقون يفتتحون المنافسة بأنشودة "قمر سيدنا النبي"

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد