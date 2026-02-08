نهاية مأساوية لمُسن عاش وحيدًا.. العثور على جثمانه بعد تحلله و«أمن الغربية»: الوفاة طبيعية

شهدت منشية مبارك بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، منذ قليل، واقعة العثور على جثمان مسن داخل شقته في حالة تحلل، عقب انبعاث رائحة كريهة أثارت قلق سكان المنطقة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول انبعاث رائحة غير طبيعية من إحدى الشقق السكنية بمساكن منشية مبارك، بالطابق السادس.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة المحلة الكبرى، يرافقها عدد من القيادات الأمنية، إلى محل البلاغ، وبالفحص تبيّن وجود جثمان شخص يُدعى «ياسر جودة»، وشهرته «ياسر الكهربائي»، داخل الشقة محل سكنه، وقد فارق الحياة منذ عدة أيام، ما أدى إلى تحلل الجثمان.

وأفادت التحريات الأولية، وبسؤال أسرة المتوفى، أن المسن كان يقيم بمفرده داخل الشقة، غير متزوج، ويعاني من عدد من الأمراض المزمنة، ولم يُلاحظ غيابه لفترة، الأمر الذي أدى إلى اكتشاف الواقعة عقب انتشار الرائحة.

كما تم الدفع بسيارة إسعاف، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.