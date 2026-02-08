قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي يكشف : استبعاد «بانزا» من الزمالك ليس طبيًا .. وهذه تفاصيل الأزمة
عبدالمجيد تبون: الرئيس عبدالفتاح السيسي أخ لي .. ومن يمس مصر يمسنا
مُستمرون مع الدراويش.. الإسماعيلي ينفي تلقي أي عروض رسمية للاعبيه
محمد ثروت يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيته في مسلسل «السوق الحرة» | فيديو
إعلامية: «توروب» بيعمل حاجات غريبة .. والأهلي اتعادل بخبراته
نهاية مأساوية لمُسن عاش وحيدًا.. العثور على جثمانه بعد تحلله و«أمن الغربية»: الوفاة طبيعية
أحمد سليمان يُعلن انتهاء أزمة اللاعب عمرو زكي بعد توقيفه في مطار القاهرة
«اختار البيئة الصالحة حواليك» .. رسالة نارية من أحمد شوبير لـ إمام عاشور
«الغندور»: بيراميدز يغلق صفقة توفيق محمد.. واللاعب يقترب من الأهلي في الصيف
«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام
من 20% إلى 50% نجاة.. هبة السويدي تكشف تطورًا تاريخيًا في علاج الحروق بمصر |تفاصيل
البرلمانية أميرة صابر توضح: بنك الأنسجة حق إنساني وفجوات قانون التبرع بالأعضاء تعطّل التطبيق|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نهاية مأساوية لمُسن عاش وحيدًا.. العثور على جثمانه بعد تحلله و«أمن الغربية»: الوفاة طبيعية

المتوفي داخل منزله
المتوفي داخل منزله
الغربية أحمد علي

شهدت منشية مبارك بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، منذ قليل، واقعة العثور على جثمان مسن داخل شقته في حالة تحلل، عقب انبعاث رائحة كريهة أثارت قلق سكان المنطقة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول انبعاث رائحة غير طبيعية من إحدى الشقق السكنية بمساكن منشية مبارك، بالطابق السادس.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة المحلة الكبرى، يرافقها عدد من القيادات الأمنية، إلى محل البلاغ، وبالفحص تبيّن وجود جثمان شخص يُدعى «ياسر جودة»، وشهرته «ياسر الكهربائي»، داخل الشقة محل سكنه، وقد فارق الحياة منذ عدة أيام، ما أدى إلى تحلل الجثمان.

وأفادت التحريات الأولية، وبسؤال أسرة المتوفى، أن المسن كان يقيم بمفرده داخل الشقة، غير متزوج، ويعاني من عدد من الأمراض المزمنة، ولم يُلاحظ غيابه لفترة، الأمر الذي أدى إلى اكتشاف الواقعة عقب انتشار الرائحة.

كما تم الدفع بسيارة إسعاف، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اخبار محافظة الغربية عجوز مسن متحلله النيابة العامة أمن الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 6 فبراير 2026

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

الأرصاد

لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير

وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بجامعة قناة السويس .. صور

الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر

صديق : الطب بجامعة الأزهر قطاع متميز وحاصل على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة

صيام الأطفال

هل يجوز تعويد الأطفال على الصيام رغم صغر سنهم؟ دار الإفتاء تجيب

بالصور

حميد الشاعري يختتم موسم مزيكا صالونات بتعاون موسيقي مفاجئ مع ليجي سي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

بتسمري رغم الكريمات.. اعرفي أسباب زيادة إنتاج الميلانين

ميلانين
ميلانين
ميلانين

بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة

هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار

انطلاق مبادرة خطوة – Step لاكتشاف ورعاية مواهب ذوي الهمم بمراكز شباب الشرقية

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

فيديو

دولة التلاوة

الحلقة قبل الأخيرة.. المتسابقون يفتتحون المنافسة بأنشودة "قمر سيدنا النبي"

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد