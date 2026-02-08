صورة واحدة تجمع محمد رمضان ويحيى الفخراني تشعل السوشيال ميديا | شاهد

شارك الفنان محمد رمضان صورة برفقة الفنان القدير يحيى الفخراني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهر رمضان في الصورة بصحبة الفنان يحيى الفخراني من خلال خاصية «الاستوري» على حسابه بموقع «إنستجرام»، وعلّق قائلًا: «تشرفت بلقاء النجم الكبير د. يحيى الفخراني في حفل السفارة الإيطالية بالقاهرة، اللهم بارك في صحته وعمره».

وأعلن الفنان محمد رمضان عن إصدار أغنيته الجديدة «Sah Sah» بالتعاون مع لارا ترامب، على جميع المنصات. وكتب محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأغنية اللي عاملة قلق من قبل نزولها.. لارا ترامب ومحمد رمضان دلوقتي على جميع المنصات السمعية، Sah Sah.. Out Now، ثقة في الله نجاح».

وطرح النجم محمد رمضان عددًا من الأغنيات خلال الفترة الماضية، من بينها: «ولا ليلة»، «I Don’t Know»، «معاك للصبح»، وأحدثها أغنية «Toxic»، كلمات وألحان محمد رمضان. كما يستعد رمضان لعرض فيلمه الجديد «أسد»، بعد طرح البرومو الرسمي له، وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.