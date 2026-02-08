قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من القدس المُحتلة.. الشقيقان محمد وألمى منصور يُتوّجان بالمركز الأول في مسابقة حفظ القرآن |تفاصيل
صورة واحدة تجمع محمد رمضان ويحيى الفخراني تشعل السوشيال ميديا | شاهد
تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة
إعلامي يكشف : استبعاد «بانزا» من الزمالك ليس طبيًا .. وهذه تفاصيل الأزمة
عبدالمجيد تبون: الرئيس عبدالفتاح السيسي أخ لي .. ومن يمس مصر يمسنا
مُستمرون مع الدراويش.. الإسماعيلي ينفي تلقي أي عروض رسمية للاعبيه
محمد ثروت يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيته في مسلسل «السوق الحرة» | فيديو
إعلامية: «توروب» بيعمل حاجات غريبة .. والأهلي اتعادل بخبراته
نهاية مأساوية لمُسن عاش وحيدًا.. العثور على جثمانه بعد تحلله و«أمن الغربية»: الوفاة طبيعية
أحمد سليمان يُعلن انتهاء أزمة اللاعب عمرو زكي بعد توقيفه في مطار القاهرة
«اختار البيئة الصالحة حواليك» .. رسالة نارية من أحمد شوبير لـ إمام عاشور
«الغندور»: بيراميدز يغلق صفقة توفيق محمد.. واللاعب يقترب من الأهلي في الصيف
فن وثقافة

صورة واحدة تجمع محمد رمضان ويحيى الفخراني تشعل السوشيال ميديا | شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان
علا محمد

شارك الفنان محمد رمضان صورة برفقة الفنان القدير يحيى الفخراني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي. 

وظهر رمضان في الصورة بصحبة الفنان يحيى الفخراني من خلال خاصية «الاستوري» على حسابه بموقع «إنستجرام»، وعلّق قائلًا: «تشرفت بلقاء النجم الكبير د. يحيى الفخراني في حفل السفارة الإيطالية بالقاهرة، اللهم بارك في صحته وعمره».

وأعلن الفنان محمد رمضان عن إصدار أغنيته الجديدة «Sah Sah» بالتعاون مع لارا ترامب، على جميع المنصات. وكتب محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأغنية اللي عاملة قلق من قبل نزولها.. لارا ترامب ومحمد رمضان دلوقتي على جميع المنصات السمعية، Sah Sah.. Out Now، ثقة في الله نجاح».

وطرح النجم محمد رمضان عددًا من الأغنيات خلال الفترة الماضية، من بينها: «ولا ليلة»، «I Don’t Know»، «معاك للصبح»، وأحدثها أغنية «Toxic»، كلمات وألحان محمد رمضان. كما يستعد رمضان لعرض فيلمه الجديد «أسد»، بعد طرح البرومو الرسمي له، وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

الفنان محمد رمضان محمد رمضان يحيي الفخراني لارا ترامب كلمات وألحان محمد رمضان

