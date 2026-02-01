شاهد ..محمد رمضان وسط حشد جماهيري في إيطاليا

شارك النجم محمد رمضان مقطع فيديو له خلال جولته في إيطاليا عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي انستجرام .

وظهر محمد رمضان خلال الفيديو وفي انتظاره حشد جماهيري كبير أمام متجر أحد الماركات العالمية في عالم الموضة.

وظهر الفنان محمد رمضان، في موقف إنساني، من حفله الأخير في هولندا، بعدما شارك الغناء مع طفل عراقي على كرسي متحرك.

وصعد الطفل إلى المسرح مع محمد رمضان وشاركه الغناء، والاستعراض على المسرح.

وأعلن الفنان محمد رمضان، عن إصدار أغنيته الجديدة «Sah Sah» بالتعاون مع لارا ترامب على جميع المنصات.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الأغنية اللي عاملة قلق من قبل نزولها لارا ترامب ومحمد رمضان دلوقتي على جميع المنصات السمعية، Sah Sah.. Out Now، ثقة في الله نجاح”.