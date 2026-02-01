الكاتبة شيماء فوزي تحتفل بكتاب " باي باي حبي" ضمن معرض الكتاب

أُقيم اليوم حفل توقيع كتاب «باي باي حبي» للكاتبة شيماء فوزي زوجة النجم عمرو سعد ، بمعرض الكتاب الدار، بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين ومن المعروف ان هذا الإصدار التاني للدكتورة شيماء فوزي في دار النشر



ويأتي حفل التوقيع في ظل النجاح اللافت الذي حققته شيماء فوزي خلال الفترة الماضية عبر برنامجها على السوشيال ميديا «ورا كل باب»، والذي حصد تفاعلًا واسعًا وحقق نسب مشاهدة مرتفعة، لاعتماده على طرح قضايا إنسانية واجتماعية حقيقية تمس الجمهور بشكل مباشر.



وشهد حفل التوقيع تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث وقّعت شيماء فوزي نسخ كتابها، وتحدثت عن كواليس «باي باي حبي» مؤكدة أن الكتاب امتداد طبيعي لتجربتها في برنامج «ورا كل باب»، ويعكس اهتمامها بالمشاعر الإنسانية، والعلاقات، ومراحل الانفصال وإعادة بناء الذات.



يُذكر أن كتاب «باي باي حبي» لاقى اهتمامًا ملحوظًا منذ الإعلان عنه، خاصة مع القاعدة الجماهيرية التي كونتها شيماء فوزي من خلال برنامجها «ورا كل باب» على منصات التواصل الاجتماعي