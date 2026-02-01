موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نادي بيراميدز بموعد وحكام مباراة ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه بيراميدز، نظيره ريفرز يونايتد النيجيري في السادسة من مساء الأحد 8 فبراير الجاري على استاد جودسويل أكابيو في مدينة أويو بنيجيريا.

ويدير المباراة طاقم حكام تونسي بقيادة الحكم محرز المالكي، ويعاونه أيمن إسماعيل المساعد الأول، وأحمد ضحوي المساعد الثاني، ونضال بن لطيف الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة بكاري جامي من جامبيا، ومراقب أداء الحكام رونالد دانون من كوت ديفوار، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا، والمنسق الإعلامي أديمولا أولاجيري من نيجيريا.