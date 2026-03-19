مسلسل فن الحرب.. مقتـ.ـل ريم مصطفى بعد انكشاف مخططاتها السرية

سعيد فراج

أسدل مسلسل "فن الحرب" الستار على شخصية ياسمين النشرتي، التي جسدتها ريم مصطفى، بنهاية مأساوية بعدما انكشفت جميع مؤامراتها. فقد نجح زياد، الذي يلعب دوره يوسف الشريف، في فضح مخططاتها أمام زوجها سليمان النشار، كاشفًا تورطها في سرقة أمواله من خلال مشروع القرية السياحية، لتجد نفسها في مواجهة مصيرها المحتوم وتدفع ثمن أفعالها.

شهدت الحلقة الـ 29 من المسلسل تطورات متلاحقة، بعدما انكشفت جميع مخططات ياسمين النشري، من خلال زياد الذي كمشف تفاصيل استيلائها على أموال زوجها سليمان النشار (ياسر علي ماهر) عبر حسابات وهمية، كما دعم اتهاماته بأدلة قوية ومستندات تدينها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كشف أيضًا تعمدها إعطاء زوجها مهدئات لإضعافه وإحكام سيطرتها عليه.

مع تزايد الشكوك، تشعر ياسمين بالخطر عندما يطلب منها زوجها فجأة الذهاب لمعاينة أرض المشروع، مدعيًا حصوله على قرض بنكي لتمويله، يدفعها القلق إلى التوجه سريعًا إلى الشخص الغامض الذي يشاركها وتطلب منه نقل إلموالها الى الخارج ، ثم تتجه إلى المقابر حيث تخفي أموالها لتحضرها، لكنها تصاب بصدمة كبيرة بعدما تكتشف اختفاءها بالكامل بعد سرقتها عبر زياد وفريقه.

وتتوالى الأحداث، حيث تجد ياسمين رجال زوجها سليمان يصطحبانها إلى  إلى الصحراء، حيث موقع المشروع، لتجد زوجها في انتظارها، يواجهها بكل ما عرفه من خيانة وخداع، لتصل الأحداث إلى ذروتها بنهاية مأساوية، حين يقرر قتلها، لتنتهي رحلة ياسمين النشرتي نهاية دامية بعد سلسلة طويلة من الصراعات والمؤامرات.

اختتمت الأحداث بمواجهة مؤثرة بين ياسمين وشقيقها حسن، حاول خلالها إقناعها بالتخلي عن الصراع والهروب، قبل أن تفاجئ الجميع بكشفها أن حسن كان على اتصال بزياد ويسمع حديثهما، وفي لحظة حاسمة، واجهت زياد مباشرة عبر الهاتف، مؤكدة اقتراب سقوطه، بينما اعترف حسن بعجزه عن خيانة شقيقته مجددًا، لتنجح ياسمين في قلب الطاولة ووضع زياد في مأزق حقيقي.

مسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، كمال أبو رية، محمد جمعة، دنيا سامي، إسلام إبراهيم، محمد عبده، محمد ناصر، كريم أدريانو، إنجي سلامة، أحمد سلامة، يحيى أحمد، ريم رأفت، مريت الحريري، عبير فاروق، ياسر علي ماهر، عزت زين، أحمد رفعت، من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة.

