الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة بجنوب الغردقة.. إعدام أغذية فاسدة وتحرير مخالفات بحق منشآت تجارية

ابراهيم جادالله

شنت الوحدة المحلية بمدينة الغردقة حملة رقابية موسعة على المحلات والمطاعم والكافيهات بحي جنوب، أسفرت عن إعدام منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك وتحرير عدد من المخالفات الصحية والبيئية، ضمن جهود المحافظة لتعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة.

نفذت الوحدة المحلية بمدينة الغردقة حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المحلات العامة والمطاعم والكافيهات الواقعة بحي جنوب، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين وزائري المدينة.

وشملت الحملة المرور على 7 منشآت تجارية، حيث تمكنت اللجنة من رصد عدد من المخالفات الصحية والبيئية، أبرزها ضبط منتجات غذائية بإحدى المنشآت ثبت تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ليتم إعدامها فورًا حفاظًا على الصحة العامة.

وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير 6 محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية، إلى جانب 6 محاضر أخرى بسبب عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، كما تم تحرير 3 محاضر تتعلق بالنظافة العامة.

في السياق ذاته، وجهت اللجنة 7 إنذارات لمنشآت مخالفة تفتقر إلى تراخيص النشاط والإشغال، ولا تستوفي اشتراطات السلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء، مع مطالبتها بسرعة توفيق أوضاعها القانونية.

وأكدت اللجنة خلال الحملة ضرورة الالتزام بقرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، واستبدالها ببدائل صديقة للبيئة، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.

وجرت الحملة بالتنسيق بين عدة جهات تنفيذية ورقابية، من بينها مديرية التموين، والطب البيطري، وإدارات البيئة وتراخيص المحلات بحي جنوب، ومكتب السلامة والصحة المهنية، وهيئة سلامة الغذاء، تحت إشراف مدير إدارة البيئة بالمدينة والمشرف العام على اللجان.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة دورية تستهدف تكثيف الرقابة على أماكن بيع وتصنيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بمختلف أحياء الغردقة، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والحفاظ على سلامة المواطنين.

