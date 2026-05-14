الرئيس الصيني يرحب بالشركات الأمريكية خلال زيارة ترامب لبكين

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن ترحيبه بالشركات الأمريكية في السوق الصينية.

جاء ذلك خلال لقاء شي، اليوم الخميس، مع رواد أعمال أمريكيين يرافقون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته للصين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وأشار الرئيس الصيني إلى أن الشركات الأمريكية منخرطة بشكل كبير في مسيرة الإصلاح والانفتاح في الصين، وأن كلا الجانبين استفادا من ذلك.

وأكد شي أن الصين ستفتح أبوابها على مصراعيها، مرحبا بالولايات المتحدة لتعزيز التعاون المتبادل المنفعة معها، وأعرب عن ثقته بأن الشركات الأمريكية ستتمتع بآفاق أوسع في الصين.

وكان ترامب قد قال إنه اصطحب معه ممثلين بارزين من مجتمع الأعمال الأمريكي، جميعهم يكنون الاحترام والتقدير للصين، وأنه يشجعهم على توسيع نطاق التعاون معها.

وأكد رواد الأعمال الأمريكيون أنهم يولون أهمية بالغة للسوق الصينية، ويأملون في تعميق عملياتهم التجارية في الصين وتعزيز التعاون معها.