الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ودرجات الحرارة تصل إلى 42 درجة

حذّرت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة اليوم، الخميس 14 مايو 2026، مؤكدة أن البلاد تتأثر بموجة حارة قوية تؤدي إلى أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت “غانم”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى تسجل نحو 39 درجة مئوية، بينما ترتفع إلى 42 درجة مئوية على مناطق جنوب البلاد، مع أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.

أجواء شديدة الحرارة على أغلب المحافظات

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن الطقس يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، مشيرة إلى اعتدال الأجواء ليلًا.

نشاط للرياح وأتربة مثارة

وقالت إن هناك نشاطًا للرياح على بعض المناطق، خاصة الدلتا والقاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في فترات الظهيرة، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

نصائح للمواطنين

وشددت منار غانم على ضرورة:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

الإكثار من شرب المياه والسوائل.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

عدم ترك الأطفال داخل السيارات.

متابعة النشرات الجوية باستمرار.

وأكدت أن هذه الموجة الحارة تستوجب الحذر الشديد خلال ساعات الذروة.