ساب 3 بنات من غير مصدر رزق.. مأساة شاب سحبته ماكينة دراس القمح في المنوفية

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية زاوية رزين بمركز منوف في محافظة المنوفية، عقب مصرع شاب أثناء درس القمح، حيث سحبته ماكينة درس القمح ليلقى مصرعه في الحال.

علاء عبد الغفار شاب من القرية يخرج يوميا من أجل لقمة العيش، حيث إن لديه 3 بنات وزوجة، وكان يسعى من أجل لقمة العيش وتوفير حياة كريمة لهم ولكنه خرج ولم يعد.

وقالت أسرته إن نجلهم علاء كان يخرج يوميا من أجل لقمة العيش، وقبل الحادث بيوم عاد من عمله مريضا وقال له والده: “اقعد يا ابني كفاية مرمطة”, وفوجئ برد نجله عليه قائلا: "لا يابا لازم أنزل عشان أجيب مصاريف العيال وأخلي بناتي مش محتاجين حاجة".

وتابعت الأسرة أنه نزل للعمل على ماكينة درس القمح، وفي لحظة غدرت به الماكينة وسحبته في عز شبابه وهو يسعى من أجل رزق بناته.

وأوضحت أسرته أن نجلهم توفى وترك 3 بنات أيتام وزوجة من غير مصدر رزق ومن غير معاش.

وطالبت الأسرة المسئولين بالوقوف مع أسرته، فعلاء هو شهيد لقمة العيش الذي لم يتوان لحظة عن العمل من أجل أبنائه لتوفير حياة كريمة لهم.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بمصرع شاب داخل ماكينة دراس القمح بإحدى قرى مركز منوف.

بالانتقال، تبين مصرع الشاب علاء عبد الغفار أثناء عمله في حصاد القمح، حيث سحبته ماكينة درس القمح وتوفي متأثرا بإصابته.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.