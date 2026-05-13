الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

فوضى وخناق وضرب داخل مدرسة بالمنوفية.. ومعلمة تتدخل لفض اشتباك الطلاب

ياسمين بدوي

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو قيل أنه مصور من داخل مدرسة مصر الحرية بالمنوفية ، أظهر هذا الفيديو "خناقة وضرب" بين طلاب المدرسة في الفناء .

وكشف الفيديو عن قيام معلمة بالمدرسة تدعى "ميس نادية" بإلقاء نفسها وسط "الخناقة " لمحاولة تهدئة الطلاب وفك التشابك بمفردها في ظل غياب تام لباقي الاساتذة الرجال بالمدرسة .

وأثار هذا الفيديو جدلا واسعا ، وكتب رواد فيس بوك تعليقات عاضبة على الفيديو المتداول ، حيث قال ابراهيم جمال : رجعوا المدرسين اللي بتضرب وتعاقب الطالب وتأدبه ، رجعوا العصايه اللي اتربينا عليها علشان نعرف نفرق بين الصح والغلط.. رجعوا هيبة المدرس.

وقال خالد صديق : دي أستاذة بـ 100راجل أنها تحتوي الموقف وتخش في المواجهة دي.

وقال شعبان عكاشة : من يوم الضرب مامنعوه انتج لنا جيل موبوء خلقيا وسلوكيا.

وقالت جهاد شعلان :  دي الاستاذه نادية معلمة اللغة الإنجليزية هي اللي في وسط الطلبة ، وقالت زينب عفيفي : المفروض فصل كامل لكل الطلبة دي علشان اهلهم يتربوا.

وقالت هبة سيد : كل المدارس بقت كدة كمية عدوان عند الطلبة فظيعة كل واحد عايز ياخد حقه بايده.

وعلم موقع “صدى البلد” أنه جار التحقيق للوقوف على صحة الفيديو المتداول و تحديد ملابسات الواقعة ومحاسبة المتسببين فيها في حال ثبوتها .

خناقة وضرب طلاب مدرسة مصر الحرية بالمنوفية مدرسة

