فوضى وخناق وضرب داخل مدرسة بالمنوفية.. ومعلمة تتدخل لفض اشتباك الطلاب

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو قيل أنه مصور من داخل مدرسة مصر الحرية بالمنوفية ، أظهر هذا الفيديو "خناقة وضرب" بين طلاب المدرسة في الفناء .

وكشف الفيديو عن قيام معلمة بالمدرسة تدعى "ميس نادية" بإلقاء نفسها وسط "الخناقة " لمحاولة تهدئة الطلاب وفك التشابك بمفردها في ظل غياب تام لباقي الاساتذة الرجال بالمدرسة .

وأثار هذا الفيديو جدلا واسعا ، وكتب رواد فيس بوك تعليقات عاضبة على الفيديو المتداول ، حيث قال ابراهيم جمال : رجعوا المدرسين اللي بتضرب وتعاقب الطالب وتأدبه ، رجعوا العصايه اللي اتربينا عليها علشان نعرف نفرق بين الصح والغلط.. رجعوا هيبة المدرس.

وقال خالد صديق : دي أستاذة بـ 100راجل أنها تحتوي الموقف وتخش في المواجهة دي.

وقال شعبان عكاشة : من يوم الضرب مامنعوه انتج لنا جيل موبوء خلقيا وسلوكيا.

وقالت جهاد شعلان : دي الاستاذه نادية معلمة اللغة الإنجليزية هي اللي في وسط الطلبة ، وقالت زينب عفيفي : المفروض فصل كامل لكل الطلبة دي علشان اهلهم يتربوا.

وقالت هبة سيد : كل المدارس بقت كدة كمية عدوان عند الطلبة فظيعة كل واحد عايز ياخد حقه بايده.

وعلم موقع “صدى البلد” أنه جار التحقيق للوقوف على صحة الفيديو المتداول و تحديد ملابسات الواقعة ومحاسبة المتسببين فيها في حال ثبوتها .