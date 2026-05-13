أمين البحوث الإسلامية يبحث مع مفتي بولندا تعزيز الوعي الدِّيني

استقبل د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بمكتبه اليوم، سماحة الشيخ توماش ميشكيفيتش، مفتي جمهوريَّة بولندا؛ لبحث عدد مِنَ القضايا المرتبطة بواقع المسلمين في أوروبا، وآليَّات تعزيز الوعي الدِّيني الرَّشيد، وبناء جسور التواصل الثقافي والإنساني بين الشعوب.

أمين البحوث الإسلامية يستقبل مفتي بولندا

وخلال اللقاء، أكَّد الدكتور محمد الجندي أنَّ الأزهر الشريف يحرص على دعم الحضور العلمي والثقافي للمؤسَّسات الدِّينيَّة في مختلِف دول العالم، انطلاقًا من رسالته في نشر قِيَم الرحمة والتعارف الإنساني، وترسيخ الفهم الصحيح للدِّين بما يراعي خصوصيَّة المجتمعات وتنوُّعها الثقافي.

وأشار إلى أهميَّة تطوير أدوات الخطاب الدِّيني بما يجعله أكثر قدرة على التواصل مع الأجيال الجديدة، خاصَّةً في المجتمعات التي تتعدَّد فيها الخلفيَّات الثقافيَّة واللُّغويَّة، مؤكِّدًا أنَّ الحفاظ على الهُويَّة الدِّينيَّة يتطلَّب وعيًا عميقًا بالواقع، إلى جانب التمسُّك بالثوابت والقِيَم الأصيلة.

من جانبه، أعرب مفتي جمهوريَّة بولندا عن تقديره الكبير للدَّور العلمي والفكري الذي يقوم به الأزهر الشريف، مؤكِّدًا حرصه على توسيع مجالات التعاون مع مجمع البحوث الإسلاميَّة، والاستفادة مِنَ الخبرات الأزهريَّة في دعم العمل الدِّيني والثقافي داخل المجتمع البولندي