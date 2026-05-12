عقدت لجنة المتابعة بـ مجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم، اجتماعها الدَّوري، بحضور د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع؛ وناقش الاجتماع عددًا مِنَ الملفَّات المرتبطة بمتابعة القضايا الفكريَّة والمعرفيَّة المعاصرة، في إطار جهود المجمع لمواكبة التطوُّرات المتسارعة في مختلِف المجالات.

لجنة المتابعة بـ البحوث الإسلامية تستعرض دراسات حول توظيفات الذكاء الاصطناعي في المجال الديني

واستعرضتِ اللجنة عددًا مِنَ الدراسات والبحوث التي تتناول توظيفات الذكاء الاصطناعي في المجال الدِّيني، وما تُثيره هذه التقنيات من قضايا معرفيَّة وفكريَّة تحتاج إلى قراءة علميَّة دقيقة.

كما تم بحث آفاق الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل الدعوي والتوعوي، مع تأكيد أهميَّة الضوابط الشرعيَّة والأخلاقيَّة الحاكمة لهذا الاستخدام.

وناقش الاجتماع كذلك، أبرز ما توصَّلت إليه الدراسات المقدَّمة في هذا المجال، وسُبُل الاستفادة منها في دعم الخطاب الدعوي والتوعوي؛ بما يُسهم في بناء رؤية علميَّة متوازنة للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة.