مرض يهدد الجهاز التنفسي.. هل توقعت ليلى عبد اللطيف ظهور فيروس هانتا؟

قالت خبيرة التوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف، إنه سينتشر فيروس يضرب الرئة والجهاز التنفسي، ما أثار حالة واسعة من القلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت تصريحات سابقة لها تحدثت خلالها عن احتمالية انتشار فيروس هانتا بشكل كبير.

كما حذرت ليلى عبد اللطيف من خطورة الفيروس وانتقاله بين الأشخاص، خاصة الأطفال، ومع انتشار الفيروس بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة عاد اسم ليلى عبد اللطيف مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب تصريحات سابقة لها، أكدت ليلى عبد اللطيف ضرورة الانتباه للإجراءات الوقائية، قائلة: “قد يكون العالم في المرحلة المقبلة أمام مشاهد انتشار فيروس شديد يضرب الرئة والجهاز التنفسي، انتبهوا جيدًا لاحتمالية انتقال العدوى للأطفال”.

وقالت: “علاج هذا الفيروس غير متوفر في منظمة الصحة العالمية، وسنعود مرة أخرى للكمامات في 2026”.

ومع انتشار فيروس هانتا، تمت إعادة تداول هذه التصريحات مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.