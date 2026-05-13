رئيس تتارستان لـ أ ش أ: مصر تمتلك إمكانيات هائلة بفضل موقعها الاستراتيجي

أكد رئيس تتارستان رستم مينيخانوف ، أن مصر تعد أحد المراكز الاقتصادية والثقافية الرائدة في العالم العربي وهي من قادة التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية و تمتلك إمكانات هائلة لتكون "بوابة" للقارة الأفريقية والشرق الأوسط ، موضحا أن :"مصر يمكن أن تصبح مركزا ممتازًا لتصدير منتجاتنا عالية التقنية بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يقع عند ملتقى طرق أوروبا وآسيا وأفريقيا، وبنيتها التحتية اللوجستية المتطورة، بما في ذلك قناة السويس والموانئ الكبرى".

وأضاف في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الأربعاء / أن مصر يمكن أن تلعب دورا مهما في الترويح لمنتجات تتارستان في مجالي الطاقة والزراعة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح بأن مصر تعتبر أحد المراكز اللوجستية الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل موقعها الاستراتيجي، وسيطرتها على شريان التجارة العالمية - قناة السويس - حيث يمر من خلالها ما يقرب من 12-15% من حركة الشحن العالمية مما يجعلها مركزًا طبيعيًا لترانزيت البضائع.. موضحا أنه تم تجهيز موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد وغيرها ببنية تحتية حديثة لمعالجة الحاويات والسلع الخام، مما يسمح لمصر بخدمة أسواق المنطقة بفعالية.

وقال إن مصر عملت في السنوات الأخيرة علي توسيع طاقاتها عبر بناء محطات جديدة وموانئ جافة، مما يعزز دورها الإقليمي وهذا يفتح آفاقًا جديدة للشراكة، وبناء مسارات لوجستية مستدامة، وإقامة مراكز مشتركة، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحولات التي تشهدها العلاقات الاقتصادية العالمية.

زيارته لمصر

وأكد رئيس تتارستان رستم مينيخانوف أن مصر حققت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاحات مذهلة في الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، وعززت مكانتها على الساحة الدولية.. مشيدا بجهود الرئيس السيسي في الحفاظ على الوحدة ودفع عجلة الإصلاحات مما يجعله يستحق تقديرًا عميقًا، فهو يضمن التقدم والرفاهية للمصريين.

وأكد أن زيارته الأخيرة لمصر كانت حافلة ومثمرة ، حيث التقيت خلالها برئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الذي أعرب عن تطلعه للإطلاق الوشيك للمنطقة الصناعية الروسية في مصر وأبدى استعداده للاستفادة من خبرة الشركات الصناعية في تتارستان فضلا عن ذلك التقيت بوزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير الصناعة خالد هاشم ماهر.

وقال :" مما لا شك فيه أننا نلمس حجم التحولات الكبيرة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة وقد أبهرني بشكل خاص بناء العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل رمزًا للنهج الاستراتيجي في تطوير البلاد، واعتماد التقنيات الحديثة، وخلق مراكز نمو اقتصادي جديدة".

وأشار إلي أنه زار فرع جامعة قازان الفيدرالية في القاهرة، وهو ما أعتبره نموذجًا جيدًا للتعاون العلمي والتقني بين الجانبين فضلا عن زيارته لضريح المفكر التتاري البارز موسى جار الله بيغييف بالقاهرة ، معربا عن سعادته الغامرة بزيارته المتحف المصري الكبير ، وهو أحد أضخم المشاريع الثقافية المعاصرة التي تضم قطعًا أثرية فريدة. وقال :" هذا المتحف مثال ساطع على كيفية الحفاظ على التراث التاريخي وتعزيز الروح الوطنية والسياحة الدولية ".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي زار قازان عام 2024 للمشاركة في قمة "بريكس"، وقال :" ناقشت مع الرئيس السيسي في ذلك الوقت العديد من مجالات التعاون في التجارة والاقتصاد والاستثمار والمجالات الإنسانية ، وقد شكل ذلك مرحلة هامة في تطوير العلاقات بين تتارستان ومصر ضمن إطار الروابط الروسية المصرية".

وأفاد بأن روسيا ومصر يجمعهما اليوم مواقف موحدة تجاه تسوية الأزمات في العالم، ونهج مشترك تجاه العديد من القضايا الدولية، بما في ذلك "مسار "البريكس " مؤكدا استعداد تتارستان للمساهمة في تطوير الروابط التجارية والثقافية بين الجانبين .

وأضاف :" أستطيع تقييم ديناميكية علاقاتنا بأنها إيجابية للغاية وان لقاءاتنا مع الشركاء المصريين تتسم بالطابع الدوري".. موضحا أن تتارستان نهتم دائمًا بالنهج الشامل للتعاون ونحن مستعدون للعمل ليس فقط كموردين للمنتجات، ولكن أيضًا كشركاء في مجالات التكنولوجيا والكفاءات ويشمل ذلك الرقمنة، وتطوير المجمعات الصناعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة".

وأكد أن تتارستان دأبت دائمًا على استقطاب التقنيات المتقدمة والتكنولوجيات البديلة للواردات من أجل إقامة صناعات جديدة، الأمر الذي يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتطوير المنافسة والتعاون والأهم من ذلك رفع مستوى معيشة السكان.. مشيرا إلي أن التبادل التجاري بين تتارستان ومصر بلغ 230 مليون دولار عام 2025 .

وأعرب عن اهتمام بلاده بزيادة صادراتها إلى مصر. وهذا يشمل منتجات البتروكيماويات وهندسة الآلات ، بما في ذلك السفن، وإطارات السيارات، والضواغط ، فضلًا عن الأدوية والمعدات الطبية. وفي المقابل، يمكن أن تشمل الواردات المصرية السلع الغذائية مثل الفواكه والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى منتجات الصناعات الخفيفة وغيرها.

ولفت إلي أن تتارستان اليوم لا تعد منطقة مريحة للحياة والعمل فحسب، بل أصبحت أيضًا وجهة جاذبة للاستثمارات. مضيفا " نحن مهتمون بجذب المستثمرين المصريين و هناك مقترحات لإنشاء مشروعات مشتركة في مصر لإنتاج الإطارات والزيوت ومواد التشحيم وهناك توجه آخر يتمثل في التعاون بمجالات مثل البنوك الإسلامية".

منتدي قازان

وقال رئيس تتارستان رستم مينيخانوف إن منتدي قازان يكتسب أهمية تقليدية كبرى لتتارستان ولروسيا بأكملها ، حيث أصبح المنصة الرئيسة لتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية والإنسانية مع دول العالم الإسلامي وهو كذلك يعد منصة للحلول العملية في ظل عالم متعدد الأقطاب، حيث تعزز روسيا شراكتها مع منظمة التعاون الإسلامي .

وأوضح أن الدورة السابعة عشر للمنتدي بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والدبلوماسيين والخبراء من عشرات الدول تتضمن الجلسة العامة تحت عنوان :" من نقاط على الخريطة إلى نقاط نمو: توحيد المبادرات التكنولوجية "مشيرا إلي أن برنامج الأعمال للمنتدى يتضمن أكثر من 120 فعالية في مجالات حيوية مثل التمويل الإسلامي والاستثمار، وصناعة الحلال، والثقافة والرياضة.

وأفاد بأن منتدي هذا العام له أهمية خاصة أخري حيث حصلت مدينة قازان على لقب "عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي" لذلك تم دمج مجموعة من الفعاليات الهامة في البرنامج، من بينها مؤتمر وزراء الثقافة بدول منظمة التعاون الإسلامي، ومهرجان الثقافات، وطاولات مستديرة ومعارض.

وقال إنه يتم العمل علي تنظيم الجمعية العامة لمنظمة ايسيسكو والمعرض الدولي للعقارات ومهرجان الأزياء المحتشمة وذلك عقب الاجتماع السنوي لمجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي" بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسها فضلا عن ذلك تنظيم منتدى إعلامي بالتعاون مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف أن المنتدي سوف يشهد انعقاد اجتماعات اللجان الحكومية المشتركة بين روسيا وعدد من الدول الأجنبية.. معربا عن يقينه بأن المنتدى الحالي سيعطي دفعة إضافية لتطوير التعاون بين روسيا ودول العالم الإسلامي، وهو أمر بالغ الأهمية اليوم في ظل تمسك روسيا والعالم الإسلامي بالقيم المشتركة والاستقرار والتنمية القائمة على المنفعة المتبادلة، والعمل على صياغة استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز الروابط الاقتصادية.