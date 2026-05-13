أسرار البطاطس المقرمشة.. خطوات بسيطة تمنحك الطعم الذهبي في المنزل

كشفت مصادر في عالم الطهي داخل المطاعم عن أسرار تحضير البطاطس المقرمشة التي تُقدم بطعم ذهبي وقوام هش من الخارج وطري من الداخل، وهو ما يجعلها من أكثر الأطباق الجانبية طلبًا في المطاعم والكافيهات.

أسرار البطاطس المقرمشة

وتُعد البطاطس المقرمشة من الأكلات التي تحظى بشعبية كبيرة بين مختلف الفئات العمرية، إلا أن كثيرين يواجهون مشكلة في الحصول على نفس جودة المطاعم عند تحضيرها في المنزل، حيث تصبح أحيانًا طرية أو تمتص كمية كبيرة من الزيت.

وأكد طهاة أن السر لا يكمن في المكونات فقط، بل في مجموعة من الخطوات الدقيقة التي تبدأ من اختيار نوع البطاطس وتنتهي بطريقة القلي والتقديم.

اختيار نوع البطاطس المناسب سر القرمشة الأولى

أوضح خبراء الطهي منهم لشيف محمود العمدة، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن أول خطوة للحصول على بطاطس مقرمشة مثل المطاعم هي اختيار نوع البطاطس الغني بالنشا، حيث يساعد ذلك على تكوين طبقة خارجية ذهبية ومقرمشة بعد القلي.

ويُفضل اختيار البطاطس الطازجة الصلبة، وتجنب الحبات التي تحتوي على بقع خضراء أو ليونة زائدة، لأنها تؤثر على جودة الطعم النهائي.

التقطيع المتساوي لضمان نضج مثالي

تحرص المطاعم على تقطيع البطاطس بأحجام متقاربة لضمان تسوية متساوية أثناء القلي، حيث يؤدي اختلاف الأحجام إلى احتراق بعض القطع قبل نضج الأخرى.

ويُفضل استخدام أدوات تقطيع مخصصة للحصول على شكل أصابع متناسق يشبه ما يُقدم في المطاعم الشهيرة.

نقع البطاطس في الماء البارد لإزالة النشا

من أبرز أسرار القرمشة التي تعتمد عليها المطاعم هو نقع البطاطس في ماء بارد لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعتين، حيث تساعد هذه الخطوة على التخلص من النشا الزائد الذي يسبب فقدان القرمشة.

كما يمنع النقع التصاق قطع البطاطس ببعضها أثناء القلي، ما يمنح نتيجة أكثر احترافية.

التجفيف الجيد قبل القلي خطوة حاسمة

يشدد الطهاة على أهمية تجفيف البطاطس جيدًا قبل وضعها في الزيت، لأن وجود الماء يؤدي إلى تطاير الزيت وتقليل درجة القرمشة.

ويتم التجفيف باستخدام مناديل مطبخ أو قطعة قماش نظيفة لضمان إزالة أي رطوبة زائدة.

القلي المزدوج.. السر وراء بطاطس المطاعم

تعتمد معظم المطاعم على تقنية القلي على مرحلتين، والتي تُعد السر الأساسي في الحصول على بطاطس ذهبية ومقرمشة.

في المرحلة الأولى يتم قلي البطاطس على حرارة متوسطة حتى تنضج داخليًا دون اكتساب لون قوي، ثم تُترك لتبرد قليلًا.

وفي المرحلة الثانية يتم إعادة القلي في زيت ساخن جدًا للحصول على اللون الذهبي والقوام المقرمش المعروف.

درجة حرارة الزيت تحدد جودة النتيجة

حذر خبراء الطهي من استخدام زيت بارد أو شديد السخونة، حيث يؤدي الزيت البارد إلى امتصاص البطاطس للدهون، بينما يؤدي الزيت شديد السخونة إلى احتراق السطح الخارجي.

لذلك تحرص المطاعم على ضبط درجة الحرارة بدقة للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

إضافات تمنح مذاق المطاعم المميز

بعد القلي مباشرة، يتم إضافة التوابل وهي ساخنة حتى تتشرب البطاطس النكهة بشكل أفضل، مثل الملح والبابريكا والثوم البودرة، وفي بعض المطاعم يتم إضافة الجبن أو خلطات خاصة لزيادة المذاق.

أخطاء شائعة تفسد قرمشة البطاطس

من أبرز الأخطاء التي تفسد النتيجة النهائية وضع كمية كبيرة من البطاطس داخل الزيت في وقت واحد، مما يؤدي إلى انخفاض الحرارة وفقدان القرمشة.

كما أن ترك البطاطس في أوعية مغلقة بعد القلي يؤدي إلى تكوّن بخار يفسد القوام المقرمش سريعًا.

كيف تحصلين على بطاطس مطاعم في المنزل؟



أكد خبراء الطهي أن نجاح البطاطس في المنزل يعتمد على الالتزام بالتفاصيل الصغيرة، وليس على المكونات فقط، مشيرين إلى أن اتباع خطوات النقع والتجفيف والقلي المزدوج كفيل بإعطاء نتيجة قريبة جدًا من المطاعم.

ومع القليل من الدقة في التنفيذ، يمكن الحصول على بطاطس ذهبية مقرمشة بطعم ينافس أشهر سلاسل المطاعم، دون الحاجة إلى أي مكونات خاصة أو أدوات احترافية.

