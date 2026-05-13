العظمى تتخطى 40 درجة.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة تضرب الطقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم، الأربعاء 13 مايو 2026، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم في مصر

كما أشارت الهيئة إلى أن جنوب البلاد سيشهد طقساً شديد الحرارة نهاراً، بينما تعود الأجواء لتصبح معتدلة ليلاً على كافة أنحاء الجمهورية.

وحذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً خلال الفترة من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، خلال الطقس اليوم، نشاطاً للرياح على فترات متقطعة، تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 35 كم/ساعة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الطقس اليوم يشهد وجود فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مما قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

سجلت خريطة درجات الحرارة المتوقعة اليوم، تباين في مختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 درجة، والصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والصغرى 25 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة، والصغرى 20 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة، والصغرى 20 درجة.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع استمرار متابعة التحديثات والخرائط الجوية الصادرة عن الهيئة.