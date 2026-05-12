إداله دهب بـ10 مليون ومخدش جنيه واحد | قصة صادمة لـ كمين جواهرجي الإسكندرية

كشف محمد زيدان، أحد ضحايا ما يُعرف بـ“مستريح الذهب” في الإسكندرية، تفاصيل تعرضه لواقعة نصب بعد دفعه 222 ألف جنيه مقابل الحصول على 4 جنيهات ذهب، إلا أنه لم يتسلمها قبل القبض على المتهم.

وقال زيدان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن الجواهرجي المتهم كان يماطل في تسليم الجنيهات الذهبية، مبررًا التأخير بسفره إلى القاهرة لإحضار الذهب المطلوب، مشيرًا إلى أنه تعامل معه مرتين من قبل خلال السنوات السبع الماضية، وكانت التعاملات تتم بصورة طبيعية، ما دفعه لتجديد الثقة فيه.

وأضاف أن المتهم يعمل في منطقته، الأمر الذي عزز اطمئنان عدد كبير من العملاء إليه، قبل اكتشاف تعرضهم للنصب.

وأشار زيدان إلى وجود ضحايا آخرين، بينهم شخص سلّم المتهم ذهبًا بقيمة 10 ملايين جنيه، دون أن يحصل على أي مقابل أو يتمكن من استرداد حقوقه حتى الآن.