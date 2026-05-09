الداخلية تكشف تفاصيل تضرر مواطنين من مستريح الذهب

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر عدد من الأشخاص من مالك محل مشغولات ذهبية بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم بزعم إستثمار أموالهم فى مجال تجارة المشغولات الذهبية.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية من عدد من المواطنين بتضررهم من (مالك محل مشغولات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال تجارة المشغولات الذهبية مقابل أرباح مالية ، وقيامه بغلق المحل دون الوفاء بالقيمة المتفق عليها أو رد أصول تلك المبالغ.. كما تبين أن المذكور محبوس إحتياطياً بقرار من النيابة العامة على ذمة التحقيق فى عدة قضايا نصب.