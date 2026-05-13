الزمالك يتصدر القائمة بـ17 قضية والإسماعيلي يلاحقه بخمس أزمات

كشف التحديث الأخير الصادر حتى 13 مايو 2026 عن قائمة الأندية المصرية المعاقبة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بحظر تسجيل لاعبين جدد، بسبب قضايا ومستحقات مالية.

وتصدر نادي الزمالك القائمة بعدما وصل عدد القضايا الموقعة ضده إلى 17 قضية، فيما جاء الإسماعيلي في المركز الثاني بـ5 قضايا.

فيفا يوقع عقوبات على أندية مصرية بحرمانها من القيد

وضمت القائمة أيضًا نادي إيسترن كومباني بـ4 قضايا، بينما تعرض مودرن سبورت لعقوبة إيقاف القيد في قضيتين.

كما شملت العقوبات عددًا من الأندية الأخرى، وهي مركز شباب تلا بمحافظة المنوفية، ونادي راية، ونادي السكة الحديد، بالإضافة إلى مصر المقاصة، وذلك بواقع قضية واحدة لكل نادٍ.

وتأتي هذه العقوبات ضمن الإجراءات التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد الأندية غير الملتزمة بسداد المستحقات المالية أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقها.