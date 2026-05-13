قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هند الضاوي: ترقيات استثنائية داخل الجيش الأمريكي تثير تساؤلات حول حرب إيران
أسامة كمال: تحرك مصري واضح وصريح يؤكد أهمية التعاون المائي مع أوغندا
حسين عبد اللطيف: افتقدنا التوفيق أمام إثيوبيا.. ونسعى للفوز أمام تونس
«شوبير» يفتح النار: مفيش أندية فوق القانون .. ويستشهد بالدوري السعودي كنموذج للاحتراف
الونش: الزمالك على قلب رجل واحد وهدفنا التتويج بالكونفدرالية
زيلينسكي: أضرار جسيمة طالت جميع أنحاء أوكرانيا خلال يوم واحد
عضو الحزب الجمهوري: ترامب في موقف ضعف أمام الصين بسبب حرب إيران
أفضل 5 سيارات أمريكية في النصف الأول من عام 2026 | تعرف عليها
رئيس الوزراء الإسباني: فلسطين دولة قائمة ولها حق الوجود مثل إسرائيل
سنوات من الإخفاق.. «شوبير»: لا حلول.. والإسماعيلي يدفع ثمن سوء الإدارة
الزمالك يتصدر القائمة بـ17 قضية والإسماعيلي يلاحقه بخمس أزمات
بدرية طلبة: مش مطلوب مني أتخن عشان أجرب المنتج على نفسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس أزمة حلقة إبراهيم سعيد مع فايق.. خطأ إداري وراء وقف البث المفاجئ

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
يارا أمين

أثارت الحلقة التي جمعت نجم الكرة السابق إبراهيم سعيد بالإعلامي إبراهيم فايق في برنامج «الكورة مع فايق» حالة واسعة من الجدل، بعدما توقفت إذاعتها بشكل مفاجئ عقب عرض جزء منها، ما فتح باب التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب ما حدث.

وبحسب مصادر، فإن الحلقة جرى تسجيلها مسبقًا قبل سفر إبراهيم فايق إلى إسبانيا لحضور مباراة الكلاسيكو، ولم تكن مذاعة على الهواء مباشرة.

وأوضحت المصادر أن هناك مناقشات داخل القناة دارت قبل عرض الحلقة بشأن تأجيل بثها، وتم الاتفاق بالفعل على حذف الإعلان الخاص بها بعد نشره بفترة قصيرة.

وأضافت المصادر أن الحلقات المسجلة الخاصة بقنوات MBC Group يتم إرسالها للبث عبر دبي، لكن خطأ تنظيميا متعلقا بعدم إرسال إخطار التأجيل بالشكل المطلوب تسبب في إذاعة الحلقة قبل إيقافها أثناء البث.

سبب قطع حلقة إبراهيم سعيد

وأشارت إلى أن فريق العمل فوجئ أثناء عرض الحلقة بقرار التأجيل، ليتم قطع الحلقة بعد نحو نصف ساعة والانتقال إلى فاصل إعلاني دون استكمال اللقاء، مؤكدة أن الحلقة كانت مصورة بعلم جميع الإدارات المختصة داخل القناة.

كما نفت المصادر ما تردد عن وجود تحقيقات مع إبراهيم فايق، مؤكدة أن ما حدث يرجع إلى أزمة تنظيمية فقط، وليس بسبب محتوى الحلقة أو ضيفها.

ومن جانبه، أوضح إبراهيم سعيد في تصريحات سابقة أن الحلقة تم تسجيلها قبل سفر إبراهيم فايق، مشيرًا إلى أنه تلقى إخطارًا بوجود مشكلة تقنية مرتبطة بالصوت والكاميرات.

 كما أكد أن علاقته بإدارة القناة جيدة، نافيًا وجود أي خلافات، لافتًا إلى أن الحلقة تضمنت حديثًا إنسانيًا مؤثرًا عن الأيام الأخيرة في حياة والدته قبل وفاتها.

إبراهيم سعيد إبراهيم فايق برنامج «الكورة مع فايق» مباراة الكلاسيكو قطع حلقة إبراهيم سعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

اتصالات وانترنت

دعوى أمام المحكمة بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

أسرار البطاطس المقرمشة

أسرار البطاطس المقرمشة.. خطوات بسيطة تمنحك الطعم الذهبي في المنزل

ترشيحاتنا

الاهلي

شوبير : الأهلي لا يتعامل بعجلة في الأمور المتعلقة باللاعبين أو الجهاز الفني والقرارات تُدار بدراسة دقيقة

سيف الجزيري

سيف الجزيري: الزمالك قادر على التتويج.. وغياب جابر وبنتايج مؤثر

مورينيو

مورينيو يقترب من العودة لتدريب ريال مدريد.. تفاصيل

بالصور

أفضل 5 سيارات أمريكية في النصف الأول من عام 2026 | تعرف عليها

سيارات أمريكية
سيارات أمريكية
سيارات أمريكية

PUBG Mobile تعتذر للمسلمين وتسحب "يد القدير" بعد موجة غضب واسعة

PUBG Mobile
PUBG Mobile
PUBG Mobile

بعد الإفراج عنه.. محمد عبد العاطى رفقة زوجته من عقد قرانه

بعد الافراج عنه.. محمد عبد العاطى رفقة زوجته من عقد قرانه
بعد الافراج عنه.. محمد عبد العاطى رفقة زوجته من عقد قرانه
بعد الافراج عنه.. محمد عبد العاطى رفقة زوجته من عقد قرانه

انطلاق 318 حاجاً بأولى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء الشرقية

حجاج
حجاج
حجاج

فيديو

ليلى علوي ومصطفى شعبان

أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد