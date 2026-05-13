كواليس أزمة حلقة إبراهيم سعيد مع فايق.. خطأ إداري وراء وقف البث المفاجئ

أثارت الحلقة التي جمعت نجم الكرة السابق إبراهيم سعيد بالإعلامي إبراهيم فايق في برنامج «الكورة مع فايق» حالة واسعة من الجدل، بعدما توقفت إذاعتها بشكل مفاجئ عقب عرض جزء منها، ما فتح باب التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب ما حدث.

وبحسب مصادر، فإن الحلقة جرى تسجيلها مسبقًا قبل سفر إبراهيم فايق إلى إسبانيا لحضور مباراة الكلاسيكو، ولم تكن مذاعة على الهواء مباشرة.

وأوضحت المصادر أن هناك مناقشات داخل القناة دارت قبل عرض الحلقة بشأن تأجيل بثها، وتم الاتفاق بالفعل على حذف الإعلان الخاص بها بعد نشره بفترة قصيرة.

وأضافت المصادر أن الحلقات المسجلة الخاصة بقنوات MBC Group يتم إرسالها للبث عبر دبي، لكن خطأ تنظيميا متعلقا بعدم إرسال إخطار التأجيل بالشكل المطلوب تسبب في إذاعة الحلقة قبل إيقافها أثناء البث.

سبب قطع حلقة إبراهيم سعيد

وأشارت إلى أن فريق العمل فوجئ أثناء عرض الحلقة بقرار التأجيل، ليتم قطع الحلقة بعد نحو نصف ساعة والانتقال إلى فاصل إعلاني دون استكمال اللقاء، مؤكدة أن الحلقة كانت مصورة بعلم جميع الإدارات المختصة داخل القناة.

كما نفت المصادر ما تردد عن وجود تحقيقات مع إبراهيم فايق، مؤكدة أن ما حدث يرجع إلى أزمة تنظيمية فقط، وليس بسبب محتوى الحلقة أو ضيفها.

ومن جانبه، أوضح إبراهيم سعيد في تصريحات سابقة أن الحلقة تم تسجيلها قبل سفر إبراهيم فايق، مشيرًا إلى أنه تلقى إخطارًا بوجود مشكلة تقنية مرتبطة بالصوت والكاميرات.

كما أكد أن علاقته بإدارة القناة جيدة، نافيًا وجود أي خلافات، لافتًا إلى أن الحلقة تضمنت حديثًا إنسانيًا مؤثرًا عن الأيام الأخيرة في حياة والدته قبل وفاتها.