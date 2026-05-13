الداخلية السعودية تصدر قرارات بحق 19 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة 5 وافدين و14 مواطنًا؛ لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم 29 مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج.

وأصدرت الوزارة - عبر اللجان الإدارية الموسمية - غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق الناقلين ومن له علاقة بمخالفتهم، والسجن، والتشهير بهم، وغرامات مالية تصل إلى 20 ألف ريال، بحق المنقولين لمحاولتهم أداء الحج دون تصريح، وترحيل الوافدين ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في نقل المخالفين قضائيًا.

ودعت الوزارة، جميع مواطني المملكة والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.