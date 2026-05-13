حبس المتهم بقتل والده بسبب خلافات أسرية في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بقتل والده في مشاجرة بينهما بمنطقة عزبة رستم بمدينة شبرا الخيمة.

وتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بوصول محمد. م. ع، 55 عامًا، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر.

تفاصيل الواقعة

وانتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبالفحص والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجني عليه أحمد. م 28 عامًا، عاطل ومقيم بعزبة رستم بدائرة القسم، وذلك عقب نشوب مشادة كلامية بينه وبين والدته بسبب خلافات أسرية، تطورت إلى مشاجرة داخل المنزل.

وكشفت التحريات أن المتهم أشهر سلاحًا أبيض في وجه أسرته، وعندما تدخل والده لتهدئة الموقف ومحاولة احتواء الخلاف وفض الاشتباك؛ باغته المتهم بطعنة نافذة في الصدر، ليسقط الأب غارقًا في دمائه.

وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

وأضافت التحريات أن المتهم فرّ هاربًا عقب ارتكاب الواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطه لاحقًا.

وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الجريمة، مبررًا ذلك بحدوث مشادة لحظية داخل الأسرة وتدخل والده في توقيت انفعال شديد.

كما أشارت بعض التحريات الأولية إلى أن المتهم كان يعاني من اضطرابات نفسية منذ فترة، ويُقال إنه كان يتلقى علاجًا لحالات من التوتر العصبي ونوبات تشنج، إلا أن تلك المعلومات ما زالت محل فحص من جهات التحقيق للتأكد من صحتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.