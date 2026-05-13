قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق سيارة بالطابق السابع في جراج العتبة.. والحماية المدنية تسيطر دون وقوع إصابات
متحدث الحكومة: الأجهزة المعنية ستتولى الرقابة على الأسواق لضبط أي زيادة غير مبررة في الأسعار
نائب الرئيس الأمريكي: مفاوضونا يحرزون تقدمًا في المحادثات مع إيران
نائب ترامب: أمريكا تحرز تقدمًا في المحادثات مع إيران
إعلام صيني: تايوان أجرت اليوم تدريبات بالذخيرة الحية قرب البر الرئيسي الصيني
البرازيل تعتبر قرار الاتحاد الأوروبي حظر استيراد اللحوم «مفاجئًا» وتطالب بإلغائه
اليونيفيل ترفض تحركات جنود الاحتلال الإسرائيلي حول مقرها بلبنان
حبس المتهم بقتل والده بسبب خلافات أسرية في القليوبية
نقل طالبة للمستشفى بعد تناول 7 زجاجات مشروب طاقة في الوادي الجديد
هند الضاوي: تقارب تركي إيراني يربك حسابات إسرائيل في الشرق الأوسط
خالد الغندور: الزمالك لا يحتاج إلا لجماهيره المخلصة لدعمه في كل الأوقات
بتروجيت يهزم البنك الأهلي 3-2 في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس المتهم بقتل والده بسبب خلافات أسرية في القليوبية

متهم
متهم
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بقتل والده في مشاجرة بينهما بمنطقة عزبة رستم بمدينة شبرا الخيمة.

وتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بوصول محمد. م. ع، 55 عامًا، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر.

تفاصيل الواقعة 

وانتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبالفحص والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجني عليه أحمد. م 28 عامًا، عاطل ومقيم بعزبة رستم بدائرة القسم، وذلك عقب نشوب مشادة كلامية بينه وبين والدته بسبب خلافات أسرية، تطورت إلى مشاجرة داخل المنزل.

وكشفت التحريات أن المتهم أشهر سلاحًا أبيض في وجه أسرته، وعندما تدخل والده لتهدئة الموقف ومحاولة احتواء الخلاف وفض الاشتباك؛ باغته المتهم بطعنة نافذة في الصدر، ليسقط الأب غارقًا في دمائه.

وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

وأضافت التحريات أن المتهم فرّ هاربًا عقب ارتكاب الواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطه لاحقًا.

وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الجريمة، مبررًا ذلك بحدوث مشادة لحظية داخل الأسرة وتدخل والده في توقيت انفعال شديد.

كما أشارت بعض التحريات الأولية إلى أن المتهم كان يعاني من اضطرابات نفسية منذ فترة، ويُقال إنه كان يتلقى علاجًا لحالات من التوتر العصبي ونوبات تشنج، إلا أن تلك المعلومات ما زالت محل فحص من جهات التحقيق للتأكد من صحتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق البحث الجنائي مديرية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

اتصالات وانترنت

دعوى أمام المحكمة بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

وزير الكهرباء

إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية

أسعار الدواجن اليوم

مفاجأة أسعار الدواجن للمواطنين.. انخفاض جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء الان

ترشيحاتنا

بعد 20 سنة من "تيمور وشفيقة".. محمد ظاظا يعود للتمثيل عبر "الفرنساوي"

بعد 20 سنة من تيمور وشفيقة.. محمد ظاظا يعود للتمثيل عبر الفرنساوي

عبدالرحمن ابو زهرة

لم أستطع كتابة نعيه من صدمة الفراق.. مفيد عاشور يودع حماه عبد الرحمن أبو زهرة

تامر حسني

كل الحب والتقدير.. تامر حسني يشيد بالطالب المصري مصطفى مبارك

بالصور

عزاء عبد الرحمن أبو زهرة .. كبار نجوم الفن يُقدّمون واجب العزاء | صور

نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير
ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير
ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير

أهالي الأخيوة بالشرقية يُشيعون جثمان سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها طعنـ.ـاً | شاهد

تشييع
تشييع
تشييع

القومي للمسرح المصري يعلن تشكيل اللجنة العليا للدورة الـ19

محمد رياض
محمد رياض
محمد رياض

فيديو

جومانا مراد

بالأسود.. جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها

ليلى علوي ومصطفى شعبان

أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد