ضبط مصنع غير مرخص بـ قها لتعبئة مياه مجهولة المصدر في حملة تموينية بالقليوبية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في القليوبية مصنعًا غير مرخص بناحية قها، يعبئ مياهًا غير معروفة المصدر ويبيعها على أنها مياه معدنية باستخدام علامات تجارية غير مسجلة، في إطار حملات مكثفة لمكافحة الغش التجاري وحماية صحة المواطنين.



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمصانع غير المرخصة، وتكثيف التواجد الرقابي لضبط المخالفات.

وقادت الحملة إدارة تموين قها برئاسة الأستاذة إيناس محمود، بناءً على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، حيث استهدفت الحملة أماكن متفرقة بنطاق الإدارة ضمن خطط المتابعة وغرف العمليات المركزية.



وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لتعبئته مياه في ظروف غير صحية، وطرحها بالأسواق على أنها مياه معدنية، إلى جانب استخدام علامات تجارية غير مسجلة، بما يمثل غشًا تجاريًا صريحًا يهدد الصحة العامة.



وجرى التحفظ على المضبوطات والتي شملت 1600 زجاجة مياه زنة 600 مل، و150 زجاجة فارغة، و25 كرتونة فارغة، كما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



وأكدت مديرية التموين في القليوبية في بيان صادر عنها استمرار الحملات الرقابية اليومية، والتصدي بكل حسم لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في السلع، خاصة ما يتعلق بالمنتجات المرتبطة بصحة المواطنين، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي.



واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على استمرار تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة لضبط الأسواق والمصانع غير المرخصة، وحماية المواطنين من أي منتجات مجهولة المصدر.