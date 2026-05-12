محافظ القليوبية يتفقد مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر ويشدد على تسريع معدلات التنفيذ | صور

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية موسعة اليوم بمدينة شبين القناطر، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الجاري تنفيذها بالقرى التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، وذلك في ضوء ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة الفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة»، بحضور الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، بشأن ضرورة الانتهاء من جميع مشروعات المبادرة على مستوى المحافظة بنهاية 30 أبريل، مع العمل على تذليل أية معوقات قد تعوق التنفيذ، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمة.



وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، والوقوف على المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها، ودفع وتيرة العمل بها للانتهاء منها في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل كحد أقصى للتسليم.



وتفقد المحافظ مركز شباب طحانوب، والذي بلغت نسبة تنفيذه 100%، ويضم ملعباً خماسياً ومبنى إدارياً ومناطق للأنشطة الرياضية، موجهاً بسرعة تلافي الملاحظات التي رصدها مكتب الاستشاري «دار الهندسة»، واستبدال النجيلة الحالية بأخرى مطابقة للمواصفات القياسية، مع سرعة تسليم وتشغيل المبنى الإداري يوم الأحد القادم حرصا على الاستفادة القصوى من استثمارات الدولة الكبيرة لتحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجا.



كما تفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية كفر شبين، والذي بلغت نسبة تنفيذه 100%، ووجّه بدراسة أفضل سبل الاستفادة من المبنى وتعظيم الاستفادة منه لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأصول المتاحة.



وشملت الجولة كذلك مكتبة مصر العامة بكفر شبين، والتي تم استلامها وتشغيلها بالفعل، حيث أجرى المحافظ جولة مفاجئة لمتابعة الأنشطة الثقافية والفنية والخدمات المقدمة للأطفال والنشء. وقد لاحظ سيادته نقص واضح في الوسائل الترويجية عن الخدمات والإمكانيات المقدمة ووجه بضرورة عمل خطة واضحة للأنشطة خلال فترة الصيف والترويج لها بين أهل القرية لتعظيم الاستفادة وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية.



وتفقد المحافظ مستشفى شبين القناطر المركزي، والتي بلغت نسبة التنفيذ بها نحو 85%، مشدداً على ضرورة دفع الأعمال المتبقية وتكثيف معدلات التنفيذ، مع توازي أعمال توريد الأجهزة الطبية مع التنفيذ، تمهيداً للانتهاء من المشروع وتسليمه والتشغيل بنهاية العام الحالي.



كما تفقد محطة رفع المريج، والتي بلغت نسبة تنفيذها نحو 99%، ويجري حالياً تنفيذ أعمال الاختبارات النهائية تمهيداً للاستلام، موجهاً بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية والالتزام بالبرنامج الزمني المقرر، على أن يتم دخولها الخدمة بحد أقصى 30 يونيو المقبل.



واختتم المحافظ جولته بتفقد المركز الطبي بالمريج، والذي بلغت نسبة تنفيذه نحو 99%، ولم يتم الاستلام الابتدائي له حتى الآن، حيث تم رصد عدد من الملاحظات من قبل مكتب الاستشاري «دار الهندسة»، موجهاً بسرعة تلافيها من قبل الشركة المنفذة، تمهيداً للانتهاء من إجراءات الاستلام وتوريد الأجهزة والتشغيل، بما يضمن دخول المركز الخدمة في 30 يونيو المقبل.