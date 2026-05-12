قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين كيفن وارش رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي
الحزن ضيف .. جمال شعبان يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
جمال شعبان : فيروس هانتا ليس وباءً جديدًا مثل كورونا
مفاجأة .. صرف معاشات يونيو مبكرا قبل عيد الأضحى
الأسئلة ما بتفتحش والمنصة بتفصل.. شكاوى من امتحان البرمجة لأولى ثانوي
وكيل محلية النواب : اللي مش هيتصالح في البناء هيندم العمر كله .. فيديو
البابا تواضروس: لا يوجد اضطهاد للمسيحيين في مصر.. والدولة تواجه الإرهاب بكل حسم
على حساب الأهلي.. سبورتنج يتوج بدوري السوبر لكرة السلة للسيدات
البابا تواضروس يتمنى توحيد موعد عيد القيامة .. ويشيد باحتضان كرواتيا لأبناء الكنيسة القبطية
ترامب : لن نبرم صفقة مع إيران إلا بضمان جودتها
ساعات حاسمة في المنطقة .. سمير فرج يكشف عن تطور مفاجئ يغير مسار الحرب
الإسماعيلي يهبط رسميًا إلى دوري المحترفين لأول مرة منذ 1958
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ القليوبية يتفقد مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر ويشدد على تسريع معدلات التنفيذ | صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية موسعة اليوم بمدينة شبين القناطر، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الجاري تنفيذها بالقرى التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، وذلك في ضوء ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة الفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة»، بحضور الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، بشأن ضرورة الانتهاء من جميع مشروعات المبادرة على مستوى المحافظة بنهاية 30 أبريل، مع العمل على تذليل أية معوقات قد تعوق التنفيذ، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمة.


وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، والوقوف على المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها، ودفع وتيرة العمل بها للانتهاء منها في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل كحد أقصى للتسليم.


وتفقد المحافظ مركز شباب طحانوب، والذي بلغت نسبة تنفيذه 100%، ويضم ملعباً خماسياً ومبنى إدارياً ومناطق للأنشطة الرياضية، موجهاً بسرعة تلافي الملاحظات التي رصدها مكتب الاستشاري «دار الهندسة»، واستبدال النجيلة الحالية بأخرى مطابقة للمواصفات القياسية، مع سرعة تسليم وتشغيل المبنى الإداري يوم الأحد القادم حرصا على الاستفادة القصوى من استثمارات الدولة الكبيرة لتحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجا.


كما تفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية كفر شبين، والذي بلغت نسبة تنفيذه 100%، ووجّه بدراسة أفضل سبل الاستفادة من المبنى وتعظيم الاستفادة منه لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأصول المتاحة.


وشملت الجولة كذلك مكتبة مصر العامة بكفر شبين، والتي تم استلامها وتشغيلها بالفعل، حيث أجرى المحافظ جولة مفاجئة لمتابعة الأنشطة الثقافية والفنية والخدمات المقدمة للأطفال والنشء. وقد لاحظ سيادته نقص واضح في الوسائل الترويجية عن الخدمات والإمكانيات المقدمة ووجه بضرورة عمل خطة واضحة للأنشطة خلال فترة الصيف والترويج لها بين أهل القرية لتعظيم الاستفادة وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية.


وتفقد المحافظ مستشفى شبين القناطر المركزي، والتي بلغت نسبة التنفيذ بها نحو 85%، مشدداً على ضرورة دفع الأعمال المتبقية وتكثيف معدلات التنفيذ، مع توازي أعمال توريد الأجهزة الطبية مع التنفيذ، تمهيداً للانتهاء من المشروع وتسليمه والتشغيل بنهاية العام الحالي.


كما تفقد محطة رفع المريج، والتي بلغت نسبة تنفيذها نحو 99%، ويجري حالياً تنفيذ أعمال الاختبارات النهائية تمهيداً للاستلام، موجهاً بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية والالتزام بالبرنامج الزمني المقرر، على أن يتم دخولها الخدمة بحد أقصى 30 يونيو المقبل.


واختتم المحافظ جولته بتفقد المركز الطبي بالمريج، والذي بلغت نسبة تنفيذه نحو 99%، ولم يتم الاستلام الابتدائي له حتى الآن، حيث تم رصد عدد من الملاحظات من قبل مكتب الاستشاري «دار الهندسة»، موجهاً بسرعة تلافيها من قبل الشركة المنفذة، تمهيداً للانتهاء من إجراءات الاستلام وتوريد الأجهزة والتشغيل، بما يضمن دخول المركز الخدمة في 30 يونيو المقبل.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية حياة كريمة شبين القناطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

الدولار

تخطى الـ 53 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن في مصر

شوبير

شوبير ينتقد تصريحات أيمن الرمادي قبل نهائي الكونفدرالية

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 وإجراءات التأمين|ماذا أعلن وزير التعليم؟

عداد الكهرباء

للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية

ترشيحاتنا

أرشيفية

الإمارات تدرج 16 شخصاً و5 مؤسسات لبنانية ضمن قوائم الإرهاب

رئيس وزراء جرينلاند، ينس فريدريك نيلسن

رئيس وزراء جرينلاند: لا اتفاق مع واشنطن حتى الآن

أرشيفية

تصاعد الخسائر الإسرائيلية في جنوب لبنان.. 18 قتيلًا و910 مصابين منذ مارس

بالصور

علامات خفية.. تحذير من أعراض مبكرة للخرف والزهايمر تظهر أثناء الكلام

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

بإطلالة لامعة وجريئة.. شاهد | دينا فؤاد تخطف الأنظار على إنستجرام

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

الاعتماد على الدروس العملية والتدريب المباشر بـ طب الزقازيق | صور

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

ليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة رومانسية مع هشام جمال في مهرجان كان

الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

المزيد