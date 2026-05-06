جامعة بنها الأهلية توقع بروتوكولات تعاون لدعم التدريب العملي بالطب البيطري.. وربط الطلاب بسوق العمل|صور

شهدت فعاليات اليوم العلمي الأول لكلية الطب البيطري بجامعة بنها الأهلية توقيع عدد من بروتوكولات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الكلية وعدد من المؤسسات المهنية والإنتاجية والخدمية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز التدريب العملي وربط الطلاب ببيئات العمل الحقيقية.


جاء توقيع البروتوكولات برعاية الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وبحضور الدكتور أيمن سمير فريد، مدير برامج كلية الطب البيطري، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة.
وشملت بروتوكولات التعاون كلًا من عيادات هابى بيتس، وشركة خيرات النيل، وذلك بهدف دعم مسارات التدريب الميداني، وتوفير فرص تعليمية وتطبيقية للطلاب، وتعزيز التعاون المهني بين الكلية ومؤسسات سوق العمل في مجالات الطب البيطري المختلفة. 
وأكد الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي في إطار توجه الجامعة نحو ترسيخ مفهوم الجامعة المرتبطة بالمجتمع، والقادرة على بناء شراكات حقيقية مع المؤسسات المهنية والإنتاجية، مشيرًا إلى أن التدريب العملي يمثل أحد المحاور الأساسية في إعداد خريج مؤهل للمنافسة في سوق العمل.
من جانبه، أوضح الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن جامعة بنها الأهلية تحرص على دعم البرامج الأكاديمية من خلال شراكات تطبيقية تتيح للطلاب فرصًا للتعلم من الواقع المهني، مؤكدًا أن جودة التعليم لا تكتمل إلا بوجود تدريب ميداني فعال يربط المعرفة النظرية بالممارسة العملية.
وأشار الدكتور أيمن سمير فريد، مدير برامج كلية الطب البيطري، إلى أن هذه البروتوكولات تمثل خطوة عملية مهمة في مسار بناء كلية بيطرية حديثة، تعتمد على التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب التطبيقي، موضحًا أن التعاون مع المؤسسات الشريكة سيتيح للطلاب التعرف على مجالات مهنية متعددة، تشمل الخدمات البيطرية، ورعاية الحيوانات الأليفة، والصناعات الدوائية والأعلاف، وسلاسل الإنتاج الحيواني والغذائي.
وأضاف أن الكلية تسعى من خلال هذه الشراكات إلى توفير فرص تدريب نوعية، وتنمية المهارات المهنية للطلاب، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع متطلبات سوق العمل، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخريج ومكانة الكلية في المجتمع المهني.
وأكد ممثلو الجهات الشريكة حرصهم على دعم كلية الطب البيطري بجامعة بنها الأهلية، والمساهمة في تدريب الطلاب ونقل الخبرات العملية لهم، بما يعزز من جاهزيتهم المهنية ويدعم تطوير منظومة الخدمات البيطرية والإنتاجية في المجتمع.

