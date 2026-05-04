ضبط 600 كيلو دقيق مدعم وسلع تموينية محظور تداولها في القليوبية

تمكنت مديرية التموين في القليوبية من ضبط ما يزيد على نصف طن من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه في السوق السوداء، إلى جانب ضبط كميات من السلع التموينية المحظور تداولها خارج المنظومة الرسمية، وذلك خلال حملات رقابية مكبرة اليوم.



جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، بتكثيف الرقابة على المخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفات والحفاظ على حقوق المواطنين.

ففي نطاق مركز الخانكة، قادت الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ حملة مكبرة بمشاركة التموين ومجلس المدينة والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء، استهدفت الأسواق بمنطقة الخصوص، وأسفرت عن تحرير عدة محاضر جنح لمخالفات متنوعة.

وشملت المخالفات تحرير محضرين ضد محلات كشري لعدم الترخيص، وضبط 74 كجم من اللحوم المفرومة والدهون مجهولة المصدر، إلى جانب 293 كجم سكر تمويني و204 زجاجات زيت تمويني محظور تداولها خارج المنظومة، كما تم تحرير محضر لمحل كبدة لحيازته 3 أسطوانات غاز كبيرة بدون ترخيص.

كما تم ضبط هايبر ماركت لحيازته كميات من السلع الغذائية بدون بيانات أو فواتير، شملت سجقًا واستربس ومنتجات ألبان وسمن وأرز، فيما تم تحرير محضر ضد جزارة للذبح خارج المجزر والتحفظ على 26 كجم لحوم، ومحضر آخر لسوبر ماركت لحيازته 210 علبة سجائر مستوردة بدون فواتير.

وفي سياق متصل، تمكنت الرقابة التموينية من ضبط أحد المخابز بمناطق (الحسانية – كفر الجمال – قها) لتجميعه دقيقًا بلديًا مدعمًا بغرض بيعه في السوق السوداء، حيث تم التحفظ على 12 شيكارة دقيق وزن الواحدة 50 كجم بإجمالي 600 كجم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية بشكل مكثف ويومي، لضبط الأسواق وردع المخالفين، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب، حفاظًا على حقوق المواطنين