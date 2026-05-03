محافظات

محافظ القليوبية يشن حملة مفاجئة بشرق شبرا الخيمة ويقيل مدير تنظيم الحي

إبراهيم الهواري

قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، بجولة ميدانية موسعة بشوارع حي شرق شبرا الخيمة، وذلك في إطار حرصه على المتابعة المستمرة لملف التعديات ومخالفات البناء، والتأكد من انضباط الشارع القليوبي.

وقد استهدفت الجولة تفقد سير العمل الميداني ورصد أي تجاوزات بنائية تخالف القوانين المنظمة، لضمان الحفاظ على النسق الحضاري وتطبيق سيادة القانون.

وخلال تفقده لعدد من الشوارع الحيوية بالحي، رصد المحافظ وجود مجموعة من الأبراج السكنية المخالفة، التي أُقيمت إما بدون الحصول على التراخيص اللازمة أو بتجاوز الرسوم الهندسية المعتمدة والخروج عن خط التنظيم.

وعلى الفور، أصدر المحافظ تعليمات مشددة بإدراج هذه الأبراج ضمن جدول أعمال "الموجة 29" لإزالة التعديات، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي مخالفات للبناء أو ما يهدد سلامة التخطيط العمراني للمحافظة.

ووجّه محافظ القليوبية قيادات حي شرق شبرا الخيمة بضرورة التواجد الميداني المستمر في جميع الشوارع والمناطق التابعة للحي، مع إجراء حصر شامل ودقيق لكافة الأبراج والمباني المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وخلال الجولة، رصد المحافظ شروع أحد المقاولين في أعمال بناء مخالفة بأحد الأبراج تحت الإنشاء، وعلى الفور أمر بوقف جميع الأعمال ومصادرة "الونش" والمعدات المستخدمة في الموقع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولة لخرق القانون أو استغلال العطلات لتنفيذ أعمال غير مرخصة.

وفي تحرك عاجل، استدعى المحافظ إدارة التدخل السريع بالمحافظة، ووجّه بالبدء الفوري في إزالة مبنى مكوّن من دورين جارٍ إنشاؤه في مراحله الأولى بالمنطقة، مؤكدًا أن التعامل الفوري مع المخالفات في بدايتها هو السبيل لوقف البناء العشوائي، وأن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم للتعامل مع كافة أشكال التعديات حتى سطح الأرض.

وعلى خلفية هذه الوقائع، أصدر المحافظ قرارًا بإقالة مدير تنظيم حي شرق شبرا الخيمة، لتقاعسه في أداء مهام عمله وعدم التعامل المبكر مع المخالفات، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره في مواجهة البناء المخالف.

ووجّه المحافظ تحذيرًا شديد اللهجة إلى قيادات حي شرق شبرا الخيمة بضرورة التعامل الجاد والحاسم مع ملف مخالفات البناء، والتواجد الميداني المستمر لرصد أي تجاوزات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها دون أي تهاون.

