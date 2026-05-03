بسبب خلافات عائلية.. رجل يستعين بأشقائه للتعدى على زوجتة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام زوجها وأهليته بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث تلفيات بالمحل الخاص بها لخلافات زوجية بينهم بالقليوبية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 إبريل المنقضى تبلغ لمركز شرطة طوخ بالقليوبية من (القائمة على النشر) بتضررها من (زوجها ، ووالديه ، 4 من أشقائه) ، لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث تلفيات بمحل خاص بها لخلافات عائلية بينهم ، وزعمها قيام نجل أحد المشكو فى حقهم بمحاولة التعدى عليها بالضرب بإستخدام عصا خشبية "شومة" .





أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، ونفوا قيام نجل أحدهم بالتعدى على الشاكية بعصا خشبية..وإتهموها بالتعدى عليهم.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









