فراشات مصر تتصدر بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي برصيد 27 ميدالية متنوعة

نجحت فراشات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي في تصدر بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي التي نظمتها جنوب أفريقيا بمشاركة 11 دولة وهي الجزائر وأنجولا وكوت ديفوار ومدغشقر والمغرب وناميبيا وتوجو وتونس وزيمبابوي ومصر وجنوب افريقيا البلد المضيف

وتصدرت بطلات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي للكبار والناشئات منافسات البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي بجنوب افريقيا 2026. رصيد 27 ميدالية

منهم 18 ميدالية دهبية و9 ميداليات فضة

حيث جاءت نتائج مرحلة الكبار:

- لينا حليقة

المركز الاول في منافسات الفرق

المركز الثاني في منافسات الفردي العام

المركز الاول في نهائيات اداة الطوق

المركز الثاني في نهائيات اداة الكرة

المركز الاول في نهائيات اداة الصولجان

المركز الاول في نهائيات اداة الشريط



- فريدة بهنس

المركز الاول في منافسات الفرق

المركز الاول في منافسات الفردي العام

المركز الثاني في نهائيات اداة الطوق

المركز الاول في نهائيات اداة الكرة

المركز الثاني في نهائيات اداة الصولجان

وحصل فريق الجماعي - كبار- (ياسمين علي - مروه عبد الله - جودي عطية - رؤي رياض - مريم البنا - بتول السيد) علي:

المركز الأول في منافسات الفردي العام

المركز الأول في اداة الكرة

المركز الاول في اداة (الطوق و الصولجان)

وجاءت نتائج مرحلة الناشئات

- سيليا محمد

المركز الاول في منافسات الفرق

المركز الاول في منافسات الفردي العام

المركز الاول في نهائيات اداة الطوق

المركز الثاني في نهائيات اداة الكرة

- لوجين القديم

المركز الاول في منافسات الفرق

المركز الثاني في منافسات الفردي العام

المركز الاول في نهائيات اداة الصولجان

المركز الاول في نهائيات اداة الشريط

- مريم ابو العطا

المركز الاول في منافسات الفرق

المركز الثاني في نهائيات اداة الطوق

المركز الثاني في نهائيات اداة الشريط

- فريدة مختار

المركز الاول في منافسات الفرق

المركز الاول في نهائيات اداة الكرة

المركز الثاني في نهائيات اداة الصولجان

حصل فريق الجماعي - ناشئات - (عاليه البدري - حبيبه جنيدي - خديجه نسيب - ليلي شبانه - مريام عباس - ناديه الشواربي) علي :

المركز الاول في منافسات الفردي العام

المركز الاول في اداة الكرة

المركز الاول في اداة الشريط