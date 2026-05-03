الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الأحد 3 مايو 2026، تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات، مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة وأمطار متفاوتة الشدة.

تفاصيل الظواهر الجوية

الأمطار

أمطار متوسطة (قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا): على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع تحذيرات من احتمال وصولها إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.



أمطار خفيفة (قد تكون متوسطة): على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من محافظة البحر الأحمر، وقد تمتد بنسبة 20% تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.



الرياح المثيرة للرمال والأتربة

تنشط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعات تتراوح من 40 إلى 50 كم/ساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وقد يصاحبها هبات عاتية تصل سرعتها إلى 70 كم/ساعة على فترات متقطعة.



اضطراب الملاحة البحرية

تشهد بعض مناطق سواحل البحر المتوسط اضطرابًا ملحوظًا في حركة الملاحة البحرية، حيث تتراوح سرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار.

إرشادات هامة للسائقين والمواطنين

تناشد الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر الشديد أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية الرابطة بين المحافظات المتأثرة بالعواصف الترابية، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية الذي قد يعيق الحركة المرورية بشكل آمن، مع الالتزام بالسرعات المقررة قانونًا لتجنب الحوادث.

كما يُنصح بتأجيل السفر غير الضروري على الطرق الصحراوية في الجيزة والصحراء الغربية وشمال الصعيد إلى حين استقرار الأحوال الجوية.

نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

وحذرت المواطنين من ضرورة ارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنازل في المناطق المتأثرة بالأتربة والرمال، وذلك كإجراء وقائي للحفاظ على الجهاز التنفسي.

ووجهت نداء خاصًا لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية بضرورة التزام المنازل قدر الإمكان وتجنب التعرض المباشر للأتربة العالقة لتفادي أي مضاعفات صحية ناتجة عن تقلبات الطقس، مع الاحتفاظ بالأدوية والموسعات اللازمة في متناول اليد.

تحذير عاجل لأهالي الجيزة والصعيد

مع استمرار تدفق الأتربة والرمال من الصحراء الغربية باتجاه الجيزة ومحافظات الصعيد، يُنصح المواطنين في هذه المناطق بإغلاق النوافذ بإحكام، وتجنب فتح الأبواب الخارجية إلا للضرورة، مع تغطية الأجهزة الحساسة والمعدات الكهربائية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

توقعت هيئة الأرصاد أن تكون درجات الحرارة العظمى على النحو التالي:

السواحل الشمالية: بين 20 و23 درجة مئوية

القاهرة الكبرى والوجه البحري: بين 25 و26 درجة

شمال الصعيد: بين 29 و31 درجة

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى تفصيليًا كالتالي:

القاهرة: العظمى 26 درجة – الصغرى 14 درجة

الإسكندرية: العظمى 20 درجة – الصغرى 15 درجة

مطروح: العظمى 19 درجة – الصغرى 14 درجة

سوهاج: العظمى 34 درجة – الصغرى 18 درجة

قنا: العظمى 37 درجة – الصغرى 20 درجة

أسوان: العظمى 41 درجة – الصغرى 25 درجة