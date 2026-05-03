قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا وقت للعتاب .. معتمد جمال يُحفّز لاعبي الزمالك بعد خسارة القمة
ترامب يرد على مقترحات الإيرانيين بشأن الـ 14 بندًا لوقف الحرب
جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر
تورتة وحبل مشنقة.. زوجة بن غفير تستفز العالم وتحتفل بقانون إعدم الأسري الفلسطينيين | شاهد
«الويشي»: الأهلي استحق الفوز على الزمالك.. والمواجهتان المقبلتان ترسمان مصير الدوري
سن الأضحية في البقر والماعز .. اعرف العبرة من تحديده
الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات
دفاع الأهلي ضعيف .. حمادة طلبة: الزمالك لو كسب سموحة سيكون نقطة تحوّل كبيرة
ياسر ريان: أعتذر عن تصريحاتي ضد «بن شرقي».. واللاعب يستحق الاستمرار مع الأهلي
تعرّف على شروط وضوابط الاستفادة من حوافز وتسهيلات قانون الاستثمار
غرق مركب تنزه أسفل كوبري عباس بالجيزة.. إنقاذ عدد من الركاب والبحث عن مفقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

الأرصاد
الأرصاد
عبد العزيز جمال

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الأحد 3 مايو 2026، تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات، مع نشاط ملحوظ للرياح  المثيرة للرمال والأتربة وأمطار متفاوتة الشدة.

تفاصيل الظواهر الجوية

الأمطار

أمطار متوسطة (قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا): على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع تحذيرات من احتمال وصولها إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.

طقس شديد التقلب مع أمطار غزيرة| والأرصاد تحذر: رياح قوية وانخفاض درجات الحرارة لهذا الموعد

أمطار خفيفة (قد تكون متوسطة): على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من محافظة البحر الأحمر، وقد تمتد بنسبة 20% تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

الرياح المثيرة للرمال والأتربة

تنشط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعات تتراوح من 40 إلى 50 كم/ساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وقد يصاحبها هبات عاتية تصل سرعتها إلى 70 كم/ساعة على فترات متقطعة.

أمطار ورياح مثيرة للأتربة

اضطراب الملاحة البحرية

تشهد بعض مناطق سواحل البحر المتوسط اضطرابًا ملحوظًا في حركة الملاحة البحرية، حيث تتراوح سرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار.

إرشادات هامة للسائقين والمواطنين

تناشد الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر الشديد أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية الرابطة بين المحافظات المتأثرة بالعواصف الترابية، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية الذي قد يعيق الحركة المرورية بشكل آمن، مع الالتزام بالسرعات المقررة قانونًا لتجنب الحوادث.

كما يُنصح بتأجيل السفر غير الضروري على الطرق الصحراوية في الجيزة والصحراء الغربية وشمال الصعيد إلى حين استقرار الأحوال الجوية.

نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

وحذرت المواطنين من ضرورة ارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنازل في المناطق المتأثرة بالأتربة والرمال، وذلك كإجراء وقائي للحفاظ على الجهاز التنفسي.

ووجهت نداء خاصًا لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية بضرورة التزام المنازل قدر الإمكان وتجنب التعرض المباشر للأتربة العالقة لتفادي أي مضاعفات صحية ناتجة عن تقلبات الطقس، مع الاحتفاظ بالأدوية والموسعات اللازمة في متناول اليد.

تحذير عاجل لأهالي الجيزة والصعيد

مع استمرار تدفق الأتربة والرمال من الصحراء الغربية باتجاه الجيزة ومحافظات الصعيد، يُنصح المواطنين في هذه المناطق بإغلاق النوافذ بإحكام، وتجنب فتح الأبواب الخارجية إلا للضرورة، مع تغطية الأجهزة الحساسة والمعدات الكهربائية.

رياح مثيرة للاتربة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

توقعت هيئة الأرصاد أن تكون درجات الحرارة العظمى على النحو التالي:

السواحل الشمالية: بين 20 و23 درجة مئوية

القاهرة الكبرى والوجه البحري: بين 25 و26 درجة

شمال الصعيد: بين 29 و31 درجة

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى تفصيليًا كالتالي:

القاهرة: العظمى 26 درجة – الصغرى 14 درجة

الإسكندرية: العظمى 20 درجة – الصغرى 15 درجة

مطروح: العظمى 19 درجة – الصغرى 14 درجة

سوهاج: العظمى 34 درجة – الصغرى 18 درجة

قنا: العظمى 37 درجة – الصغرى 20 درجة

أسوان: العظمى 41 درجة – الصغرى 25 درجة

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم تفاصيل الظواهر الجوية أمطار متوسطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً الأحد بالمدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل الآن

حالة الطقس

هل غدًا إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. اعرف الحقيقة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

أشرف سيف

أختي في غيبوبة تامة | أشرف سيف يعلن تعرض شقيقته لوعكة صحية شديدة

ترشيحاتنا

“نظام الطيبات

أحمد سالم : انتشار نظام الطيبات يعيد طرح أزمة الوعي الصحي بالمجتمع

حسام عبدالغفار

بعد أزمة ضياء العوضي .. عبدالغفار : صحة المواطن لا تُدار بالعواطف

القمة

ناقد رياضي : الزمالك لا يستفيق سريعًا بعد الهزائم

بالصور

فستان لافت .. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في أجواء عائلية هادئة.. تميم يونس يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني

تميم يونس وزوجته
تميم يونس وزوجته
تميم يونس وزوجته

توابل شهيرة تعالج حب الشباب وتطرد الحشرات

الحشرات
الحشرات
الحشرات

ضياء العوضي صح ولا غلط .. طبيب عالمي يكشف الحقيقة | وهؤلاء أبرز ضحايا نظام الطيبات

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

فيديو

سباق سيارات باها 2026

اشتعلت المنافسة .. ختام ناري للجولة الثانية من سباق سيارات باها 2026 بالفيوم | فيديو

احمد السقا وعماد زيادة

منهم أحمد السقا .. نجوم الفن يواسون حمدي الميرغني في عزاء والده

ظواهر فلكية خلال مايو

القمر الأزرق .. سماء مصر تشهد ظواهر فلكية بديعة في مايو 2026

الشهيد المقدم أحمد إبراهيم الجمل

حكاية بطل.. قصة استشهاد مقدم أحمد إبراهيم الجمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد