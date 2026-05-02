التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قيام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار اي قرارات رسمية تنص على تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب التقلبات الجوية المفاجئة .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حتى الآن لا يوجد ما يستدعي إصدار قرار مركزي من وزير التربية والتعليم ينص على تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب التقلبات الجوية المفاجئة التي أعلنت عنها الأرصاد الجوية .

وشدد المصدر على أنه مثلما هو معتاد ، يتولى كل محافظ في محافظته مسئولية اتخاذ قرارات تعطيل الدراسة في المدارس حسب خطورة الأحوال الجوية في كل محافظة ، دون أن يتم إصدار القرار بشكل مركزي من الوزير .

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد الجوية

من جانبها قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي لها : مع تغير مصادر الكتل الهوائية ودخول الجبهة الباردة التى تعمل على نشاط الرياح وإثارة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد ، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق ، لذا يجب اتباع التعليمات الأتية :

عدم الوقوف أسفل المباني المتهالكة وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية .

على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات عند الخروج.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية : كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى انتشار كبير للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، قد يصاحبه فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة ، من المتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال الساعات القادمة .

تعطيل الدراسة في المدارس

على جانب آخر من المقرر أن يتم رسميا تعطيل الدراسة في المدارس بجميع محافظات مصر الخميس القادم الموافق 7 مايو 2026 ، وذلك بعد أن قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اعتبار يوم الخميس 7 مايو 2026 اجازة رسمية في الدولة احتفالا بـ عيد العمال 2026، حيث تقرر ترحيل اجازة عيد العمال 2026 لتصبح يوم الخميس 7 مايو بدلا من الجمعة 1 مايو، وذلك للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص ، وبناءا عليه تسري هذه الإجازة على المدارس أيضاً .