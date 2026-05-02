الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير البترول : التوسع في استخدام التكنولوجيا لإطلاق إمكانات الصحراء الغربية

وزير البترول والثروة المعدنية خلال أعمال الجمعية العامة لشركة بدرالدين للبترول
أمل مجدى

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تضافر الجهود بين قطاع البترول وشركائه، والتوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة والأساليب غير التقليدية في الاستكشاف وحفر الآبار، بما يسهم في الإسراع بإطلاق الإمكانات البترولية والغازية بالصحراء الغربية، والوصول إلى موارد لم يكن من الممكن استغلالها سابقًا.

وأوضح الوزير أن تذليل التحديات وتهيئة بيئة استثمار جاذبة، بالتوازي مع انتظام سداد مستحقات الشركاء وإنهاء المديونية المتراكمة، يمثلان حافزًا قويًا لزيادة معدلات الإنتاج وتسريع أنشطة البحث والاستكشاف.

وأشاد بنتائج أعمال البحث والاستكشاف في مناطق بدرالدين، وما تتيحه من فرص واعدة لاكتشاف مكامن جديدة، مؤكدًا أهمية التوسع في تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، إلى جانب الدور المحوري للمسح السيزمي في توفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار الاستثماري وتقلل المخاطر.

ووجّه الوزير الشكر لشركاء الاستثمار والعاملين بالشركة، مؤكدًا أن ما تحقق من نتائج يعكس قوة العمل الجماعي، وأن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود للانتهاء من مستهدفات العام المالي 2025/2026.

كما شدد على أن السلامة والصحة المهنية تأتي على رأس أولويات العمل، مع ضرورة الاستفادة من الدروس المستخلصة لضمان عدم تكرار أي حوادث، والالتزام الكامل بمعايير السلامة في جميع مواقع الإنتاج.

من جانبه، أعرب ديفيد تشي، الرئيس التنفيذي لشركة كايرون، الشريك الرئيسي في مناطق بدرالدين، عن تقديره لكفاءة فرق العمل، مشيرًا إلى توافر فرص واعدة واحتياطيات كبيرة، وخطط لتسريع عمليات الحفر والاستكشاف، مع التوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، وتعزيز منظومة السلامة.

كما أشادت الدكتورة إليانور راولي، مدير شركة كابريكورن إنرجي في مصر، بأداء فرق العمل وجهود الوزارة في معالجة مستحقات الشركاء وتقديم حوافز استثمارية، بما يدعم التوسع في حفر آبار الغاز خلال العام المالي 2026/2027 باستخدام التقنيات الحديثة.

وأوضح المهندس خالد عبدالسلام، رئيس شركة بدرالدين للبترول عبر الفيديو كونفرانس من حقول إنتاج الشركة ، أن إتمام اتفاقية دمج المناطق يمثل نقطة تحول مهمة لتوسيع أنشطة البحث والاستكشاف وتسريع خطط الإنتاج، مشيرًا إلى بدء الاستعداد لحفر بئرين استكشافيين جديدين (BED-15 West-A وBED-16-C6 West-A) خلال مايو الجاري.

وأضاف أن الشركة تنفذ استراتيجية خمسية لتعظيم الاحتياطيات، تشمل حفر آبار أفقية بمنطقة الأبيض باستخدام تقنيات التكسير الهيدروليكي متعدد المراحل، بما يتماشى مع توجهات الوزارة في هذا المجال.

وأشار إلى أنه تم خلال النصف الأول من العام، ومن خلال 9 حفارات، حفر وتسليم 15 بئرًا جديدة، ما أسهم في تحقيق متوسط إنتاج بلغ نحو 49 ألف برميل مكافئ يوميًا، و171 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، و18.5 ألف برميل متكثفات يوميًا.

وفيما يتعلق بخطة العام المالي 2026/2027، تستهدف الشركة الوصول إلى إنتاج 60 ألف برميل مكافئ يوميًا، و195 مليون قدم مكعب غاز، و25 ألف برميل متكثفات يوميًا، من خلال حفر 37 بئر تنمية واستكشاف، باستثمارات تُقدّر بنحو 315 مليون دولار.

كما تواصل الشركة دعم التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تم تنفيذ 4 مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 300 كيلووات، من بينها أول بئر في مصر يعمل بنظام الرفع الصناعي (ESP) بالطاقة الشمسية، إلى جانب خطط لتغطية نحو 20% من احتياجات مقر القاهرة من الطاقة الشمسية، ودراسة إنشاء محطة بقدرة 5 ميجاوات بمنطقة BED.

وأكد رئيس الشركة أن السلامة تمثل الركيزة الأساسية لجميع العمليات، مع الحفاظ على شهادات الأيزو في مجالات السلامة والبيئة والجودة وكفاءة الطاقة، إلى جانب تطوير الأصول ورفع كفاءتها التشغيلية.

كما أشار إلى نجاح الشركة في التعامل الفوري مع حوادث تسريب الغاز الناتجة عن التعديات، واحتواء المخاطر وإعادة التشغيل الآمن دون التأثير على الإنتاج، بما يعكس كفاءة التنسيق بين شركات القطاع.

ولفت إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الشركة، حيث تم تدريب 65 موظفًا على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير 3 نماذج أولية للتعلم الآلي لدعم العمليات.

وشهدت الجمعية العامة تقديم التهنئة لديفيد تشي بمناسبة توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة كايرون

