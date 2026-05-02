كتل هوائية قادمة محملة بالعواصف الرملية والأتربة | تحذير الأرصاد

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير خلالها أنه مع تغير مصادر الكتل الهوائية ودخول الجبهة الباردة التى تعمل على نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

كتل هوائية ورياح مثارة للرمال والأتربة

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الكتل الهوائية تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق، لذا يجب اتباع التعليمات الأتية:

- عدم الوقوف أسفل المبانى المتهالكة وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية .

- على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات عند الخروج .

- أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة

كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية، إلى انتشار كبير للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد يصاحبه فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال الساعات القادمة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض ملموس في درجات الحرارة، غدا الأحد، على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح ما بين 6 إلى 7 درجات مئوية.

حالة الطقس غدا

وبحسب بيان الهيئة، يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة أو حار نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما تظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مع عودة الطقس المائل للبرودة خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة غدا

شهدت التوقعات تبايناً واضحاً بين المحافظات، وجاءت أبرز درجات الحرارة العظمى والصغرى كالتالي:

القاهرة: العظمى 26 والصغرى 14.

الإسكندرية: العظمى 20 والصغرى 15.

العاصمة الإدارية: العظمى 28 والصغرى 13.

شرم الشيخ: العظمى 32 والصغرى 19.

الغردقة: العظمى 34 والصغرى 18.

الأقصر: العظمى 38 والصغرى 22.

أسوان: العظمى 41 والصغرى 25.

أبو سمبل: العظمى 42 والصغرى 26.

حالة الملاحة البحرية

وفيما يخص حركة الملاحة، حذرت الهيئة من اضطراب حالة البحر المتوسط حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 إلى 4 أمتار، بينما يكون البحر الأحمر معتدلاً إلى مضطرب بارتفاع أمواج يصل إلى 2.5 متر.