الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
أخبار العالم

لأول مرة منذ حرب الخليج .. الكويت لم تصدر أي برميل نفط في أبريل

كشفت منصة "تانكر تراكرز" أن الكويت لم تصدر أي كميات من النفط الخام خلال شهر أبريل الماضي، في سابقة الأولى منذ حرب الخليج أوائل التسعينيات.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية "كي بي سي" قد أعلنت في عدة مناسبات خلال شهري مارس وأبريل حالة "القوة القاهرة" على شحنات النفط والمنتجات المكررة، نتيجة تعذر عبور ناقلات النفط عبر الخليج بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز، وذلك وفق ما نقلته وكالة "بلومبيرج" وموقع "أبستريم أونلاين" المتخصص، استنادًا إلى وثائق رسمية.

وذكرت "تانكر تراكرز"، المتخصصة في تتبع حركة ناقلات النفط، في منشور عبر منصة "إكس"، أن صادرات الكويت من النفط الخام خلال الشهر الماضي بلغت صفر برميل، وهي سابقة لم تحدث منذ حرب الخليج الأولى.

وتعود أحداث تلك الحرب إلى غزو العراق للكويت في 2 أغسطس 1990، قبل أن يتدخل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة لتحرير البلاد، لتنتهي العمليات بإعلان وقف إطلاق النار في 28 فبراير 1991.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالصراع مع إيران، والإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الذي تفاقم نتيجة حصار تفرضه الولايات المتحدة.

ويتزامن ذلك مع استمرار تداول النفط الكويتي في الأسواق العالمية، حيث ارتفع سعر البرميل بمقدار 6.14 دولارات ليصل إلى 112.32 دولارًا في تداولات الخميس الماضي، بحسب السعر الرسمي المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، تعتمد الكويت بشكل شبه كامل على مضيق هرمز لتصدير نفطها، بخلاف السعودية والإمارات اللتين تمتلكان بدائل محدودة عبر خطوط أنابيب برية تصل إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

