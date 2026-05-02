برشلونة يفوز على أوساسونا ويُلامس لقب الدوري الإسباني

فاز فريق برشلونة على نظيره أوساسونا، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة 34 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاءت ثنائية برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس في الدقيقتين 81، 86.

فيما جاء هدف أوساسونا عن طريق راؤول جارسيا في الدقيقة 88.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: كانسيلو، كوبارسي، إريك ومارتين.

خط الوسط: جافي، بيدري وفيرمين.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، أولمو وروني.

وبهذه النتيجة، يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة، بفارق 14 نقطة، وتفصله نقطة وحيدة فقط للتتويج باللقب.