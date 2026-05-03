وليد صلاح عبداللطيف: الأهلي استحق الفوز بالقمة.. والزمالك مُطالب بتجاوز الخسارة سريعًا

أكد وليد صلاح عبد اللطيف أن لاعبي الأهلي استحقوا الفوز في مباراة القمة 132 أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن الحماس والروح القتالية كانت كلمة السر في حسم اللقاء لصالح الأحمر.

وتحدّث وليد صلاح عبداللطيف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، عن تراجع الأداء الهجومي للزمالك، خاصة الثنائي ناصر منسي وعدي الدباغ، قائلًا: “عدي رأس حربة لكن في طريقة 4-4-2 مش هيظهر بنفس الجودة، أما ناصر منسي فمش عارف هل يعاني من إجهاد أو عدم تركيز، لكنه حاليًا غير مؤثر”.



كما دافع وليد صلاح عبداللطيف عن مدافع الزمالك حسام عبد المجيد، بعد تحميله مسؤولية الخسارة من بعض الجماهير، مؤكدًا أن الخط الخلفي للفريق لم يكن في أفضل حالاته خلال المباراة، لكنه شدد على أن اللاعب يمتلك إمكانيات جيدة وقدم الكثير للفريق، مع إمكانية حدوث أخطاء طبيعية في مثل هذه المباريات الكبيرة، داعيًا إلى التركيز والتعلم منها في الفترة المقبلة.

واختتم وليد صلاح عبداللطيف تصريحاته بالتأكيد على ضرورة نسيان خسارة القمة سريعًا، والتركيز في المباراتين المتبقيتين في الدوري من أجل حسم المنافسة، مشيدًا في الوقت نفسه بجماهير الزمالك، واصفًا إياها بأنها “الأفضل في المنظومة”، وأنها لعبت دورًا كبيرًا في وصول الفريق إلى نهائي الكونفدرالية والمنافسة على الدوري.